La alcaldesa de València pide reunirse con Costas por "el cierre de las playas del sur"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha pedido a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé y a la Demarcación de Costas del Ministerio una reunión "urgente" para abordar soluciones "negociadas" al "cierre de las playas del sur de València" por trabajos de regeneración.



Así lo ha manifestado en declaraciones de los medios antes de su visita al Mercado de Russafa, preguntada sobre si ese cierre será efectivo a partir del 15 de agosto, a lo que ha respondido que tienen "un documento del Ministerio que dice que el 15 de agosto hay que sacar a los socorristas porque las playas tienen que estar cerradas".



"Yo lo que pido es una reunión a la delegada del Gobierno, que no ha sido atendida de momento, pero si la delegada del Gobierno no puede atenderme porque tiene muchísima agenda y tiene muchas actividades, pues directamente me voy al Ministerio", ha subrayado.



A su juicio, esa regeneración de las playas del sur es "interesante y necesaria", pero "se tiene que hacer fuera del periodo estival": "El 15 de agosto es un 15 de agosto en València, y las playas del sur son playas muy frecuentadas, donde la gente que no ha podido irse de vacaciones acude, y me parece desde luego que se puede planificar mejor".



"Yo con toda mi buena voluntad le sigo lanzando el guante a la delegada del Gobierno y al Ministerio", ha asegurado la alcaldesa, que se ha preguntado si ahora en el Gobierno central "están centrados en las elecciones e igual piensan que después del 23 de julio no son ellos los que gobiernan y que da igual lo que pase".



Catalá ha afirmado que la ciudad "está por encima de eso" y que el cierre puede ser "muy problemático para esta ciudad", por lo que ha apostado por "una solución negociada, pactada".



"Quiero que nos juntemos todos para darle una solución a la gente de las playas del sur y yo, los cálculos electorales, los dejo aparte", ha asegurado, y por eso ha pedido una reunión "urgente" a Bernabé y a Costas para "aplazar, o mejor reorganizar esas obras", para las que ha dicho saber que hay "tres posibles soluciones alternativas".