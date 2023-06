Qué hacer en Valencia este fin de semana (16.06.2023)

Este fin de semana vuelve “Contorsions”el Festival Internacional de Circo de Valencia en su sexta edición. En esta edición primaveral se han buscado aliados dentro y fuera de València que nutran el crecimiento del circo valenciano y por ello se ha iniciado una colaboración con el festival Circada de Sevilla. La programación prevista estos días en el Tinglado 2 de la Marina de Valencia es la siguiente: Esta tarde se podrá ver el espectáculo ‘Laisse Moi’, de la compañía francesa Collectif Primavez, en la que sus intérpretes y acróbatas mezclan el espacio horizontal del suelo y el vertical del mástil chino con una fluidez de movimientos nunca vista.

A continuación veremos el espectáculo ‘Suspensión’, de la compañía madrileña Nueveuno en el Teatre El Musical. Este montaje habla de las nuevas masculinidades, impulsado por una línea de teatro muy visual y poética. Cerrará la jornada de hoy el espectáculo ‘LUME’, de la compañía DU’K’TO, un montaje que aúna acrobacia con las técnicas mano a mano, clown y trapecio. Será en el Tinglado 2 de La Marina, a las 22.30 horas.

Mañana sábado por la tarde llega hasta el Teatre El Musical una compañía con muchos años de trayectoria como es CAÍ y su segundo espectáculo ‘Masa Madre’, que habla de maternidades, de la mujer y el circo. También se conjuga el teatro físico y el texto. Más tarde, en La Mutant, la escuela de circo valenciana, CREAT, presentará su espectáculo de fin de curso, ‘2/tercios’ La programación del domingo se concentra en el Tinglado 2 de La Marina de Valencia desde mediodía con el espectáculo ‘4 parets i un sostre’ de la compañía Sputniks que habla de las migraciones, acompañado de una exposición fotográfica que se podrá visitar durante todo el día.

Por la tarde se podrá ver ‘Fins al Cel’ de Spinish Circo, una pieza corta de circo y movimiento con técnicas acrobáticas de barra rusa y banquinas en la que tres artistas se embarcan en un viaje donde los límites no existen.

Más tarde y también en el Tinglado 2 el público podrá disfrutar de ‘Arròs’ una pieza que habla de la utilizacio?n responsable del agua y como afecta a la salubridad de la tierra, relaciona?ndola con el cultivo de arroz en la Albufera. El Festival cerrará con la compañía Eia, Premio MAX a las Artes Escénicas en 2017, y su último espectáculo ‘Nuye’, donde mezcla diversas técnicas de circo como la acrobacia y el mano a mano para hacer una exploración sobre las dinámicas de las relaciones de pareja. Será en La Mutant a partir de las 20.30 horas. Una de las actividades organizadas por el festival para acercar el circo a toda la familia, es el taller impulsado por Espai Circ el sábado de 12.00 a 14.00 horas, en el Tinglado 2 de La Marina. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web del festival www.contorsions.es o acudir directamente al lugar en el que podrán participar siempre que el aforo no se haya cubierto.

Los espectáculos de calle estarán abiertos al público hasta completar el aforo y los de sala, que también son gratuitos, se deberá hacer reserva previa a través de las webs de los respectivos teatros www.teatreelmusical.es y www.lamutant.com

En cuanto a teatro, en el Teatro Olympia continua el espectáculo “Todo por la Matria” de Los Morancos, mientras que el Teatro Talia despide a la compañía Imprebís con su comedia “Por los pelos”. La última función, por ahora, será este domingo. Espacio Inestable también despide este fin de semana la obra dirigida por Eva Zapico “Talio”.

La Sala Russafa presenta los monólogos del humorista y escritor Miguel Noguera que ofrece una desternillante pieza a mitad camino entre la conferencia y el teatro. Apoyándose en apuntes, imágenes proyectadas y su humor, desmonta y analiza entre 30 y 40 ideas, ocurrencias, imágenes mentales y pensamientos. Una divertidísima cascada de ingenio que arrastra al espectador en una descarga de energía, inteligencia y buen humor.

Artea Espai presenta el espectáculo “Flamencas” este fin de semana. Esta obra es un viaje por las emociones de las mujeres que han luchado con fuerza a través del tiempo. Partiendo de sus experiencias como referencia y poniendo en valor su aportación a este arte. Es por y para las flamencas, para las de antaño y para las contemporáneas; las que cantan en las calles, las que bailan en un escenario y las que sueñan desde casa.

Este domingo se celebra la gran final del VII Torneo de Dramaturgia en el Teatre Rialto. El Institut Valencià de Cultura impulsa en todo el territorio valenciano esta emocionante y adictiva actividad que ya va por su séptima edición, y que nació dentro del prestigioso Festival Temporada Alta de Girona hace una década de la mano del dramaturgo Jordi Casanovas. 8 dramaturgas y dramaturgos de Castellón, Valencia y Alicante se enfrentan por parejas mediante dos textos de treinta minutos, leídos por dos actores/actrices profesionales en un ring de boxeo. El público es quién votará la obra ganadora de un emocionante torneo que ya ha tenido cuartos de final, semifinales y este fin de semana la gran final.

Mañana sábado os recomendamos el concierto de la banda catalana Soyla que tendrá lugar en La Casa de la Mar justo a la hora del vermut, un buen aperitivo musical para este fin de semana. El grupo busca compartir sentimientos y pensamientos de una generación no digital en un mundo actual; desde las nuevas relaciones, a los sentimientos de desconexión y soledad que nacen de la digitalización.

Una banda en la que todos sus integrantes superan los 32 años y que nos invitan, no sólo a compartir música, sino a reconectar con historias que cada uno puede hacer suyas y en pulsar play con más atención al momento del “aquí y ahora”. Aunque como formación Soyla nace en 2020, lo cierto es que sus integrantes ( Micky, Jordi, Patricia, Pep y Marta ) llevan mucho tiempo en el sector, y han pasado por bandas que han acompañado a Loquillo, Vicente Amigo, Bebo Valdés, Joan Manel Serrat, Estrella Morente, Els Catarres, La Troba Kung Fú o Sol Picó. Una formación tan heterogénea como el público que reúnen.

Este sábado comienza una nueva edición del Festival Jazz en la Serranía. El festival cumple su 7ª edición con un refrescante cartel de 14 conciertos en el que toman parte más de medio centenar de músicos.

Como viene siendo habitual, en el programa participan intérpretes consagrados y emergentes que con sus repertorios recorren las distintas propuestas y estilos musicales característicos de éste abierto género musical Jazz en la Serranía, un festival itinerante que recorre 14 poblaciones de la comarca de la Serranía de Valencia. El festival, organizado por la Mancomunidad La Serranía y Sedajazz, cuenta nombres importantes que hacen de cabeza de cartel como la brasileña Thaïs Morell, y las cantantes Eva Romero, Sara Dowling o el saxofonista Vicent Macian. Mañana la artista brasileña Thaïs Morell actuará en Losa del Obispo.

Llega este fin de semana otra nueva edición del festival de jazz Gothejazz de Godella. Los Jardines de Villa Eugenia vuelven a ser un estupendo escenario para escuchar todas las propuestas de esta nueva edición. Esta noche el recital de jazz estará a cargo de Magalí Datzira. El sábado por la noche actuarán TM Collective – 6tet Hard Bop Jazz. El domingo por la tarde el concierto que clausurará el festival estará a cargo de la Big Band Casino Musical de Godella. Y de un festival de jazz en la zona metropolitana de Valencia, pasamos a otro. E

n esta ocasión hablamos del Festival Alborajazz que este año celebra su tercera edición. Este año contará con las actuaciones de destacados artistas y agrupaciones del mundo del jazz como Perico Sambeat y Bach Goes Jazz que actúan esta noche; The Sure Cards Sara Dowling y la Big Band de Sedajazz, que actúan mañana por la noche y la Big Band Blue que actuará el domingo por la tarde. La presencia de estos músicos de gran talento y trayectoria enriquecerá aún más la oferta cultural de Alboraia y demostrará el potencial del festival para convertirse en un evento de referencia. Las actuaciones son gratuitas y al aire libre y se van a poder ver en diferentes escenarios de Alboraia, La Patacona y Port Saplaya. Más información en www.alborajazz.com





También este fin de semana se celebra el Festival “Música Historia i Art”. En su búsqueda de conjugar la historia, la música y el arte en espacios históricos de singular belleza, el Festival de Música Antigua ‘Música, història i Art’ presenta el ciclo Música Medieval en San Juan del Hospital que se celebra hasta este domingo. Tres conciertos de música medieval que se complementarán con presentaciones previas y encuentros con los artistas en el entorno arquitectónico privilegiado de San Juan del Hospital, un conjunto histórico que alberga la iglesia más antigua de Valencia, la primera que se edificó en la ciudad después de la Reconquista sobre un territorio concedido por el Rey Jaime I. El ciclo de conciertos ofrece la oportunidad de adentrarse en el repertorio musical de la Edad Media en un espacio único de la ciudad. Esta noche actuará Capella de Ministrers con el concierto dedicado al “Santo Grial. El viaje de la reliquia”.

Mañana el programa girará en torno a “Ellas en Bizanzio”. El exotismo de los sonidos del Imperio Bizantino con la formación DeMúsica Ensemble. El domingo a las nueve cerrará el ciclo la formación que dirige Carles Magraner, Capella de Ministrers con el programa dedicado al “Papa Luna. 600 aniversario de su muerte”.

Una hora antes de cada actuación habrá una charla en el patio medieval de San Juan del Hospital con el público que esté interesado en saber más sobre cada uno de los conciertos programados.

Se despide el festival FIDO de Valencia. La primera edición del Festival Internacional de Órgano de nuestra ciudad que se ha estado celebrando en la Iglesia de San Nicolás se despide este viernes con el concierto a cargo de la artista eslovaca Mónica Melcova. Profesora de Improvisación en el Centro Superior de Música del País Vasco “Musikene”, San Sebastián, y profesora de órgano en Royal Danish Academy of Music in Copenhagen.

En el concierto, que tendrá lugar en el templo valenciano con ese fantástico órgano neobarroco, interpretará obras de Vivaldi y Bach, entre otros, además de ejecutar en directo una improvisación.

Esta semana en Les Arts continúan las funciones de “Ernani” la quinta ópera compuesta por Giuseppe Verdi. Esta obra maestra del repertorio verdiano que se está representando por vez primera en Les Arts se despedirá del público valenciano los días 16 y 18 de junio. El 17 de junio Les Arts presenta el concierto del pianista Javier Perianes.

En este recital los jóvenes de hasta 28 años son los protagonistas, ya que esta función está pensada exclusivamente para este público. El programa está dedicado a Mozart, otro joven eterno. En la actividad “Una mañana con” de Les Arts, una experiencia para todos los públicos que se realiza los domingos por la mañana cuando está en cartel una producción operística, se hablará esta semana sobre la ópera de Verdi. Esta propuesta ofrece la oportunidad de descubrir además del escenario de la sala principal, los talleres de vestuario, caracterización y los camerinos de los cantantes. Zonas de trabajo que quedan ocultas durante la representación pero que son necesarias para disfrutar del resultado final de cada función.

Este domingo despedimos la semana con el concierto del Cuarteto de Cuerda Valencia en la Sala Russafa. El recital de carácter benéfico está organizado a favor de la escuela Donyets. El programa hará un recorrido por la magia de los clásicos que ha llevado a este cuarteto femenino a recorrer durante más de quince años los mejores escenarios.

Por cierto, el miércoles de la semana próxima se celebra el Día Europeo de la Música. Celebrémoslo con un espectáculo en directo. No importa el género, si no la sensación que nos produzca. Que seguramente será fantástica.