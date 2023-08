El Gobierno Valenciano da libertad a los hosteleros para que decidan si se puede fumar en sus terrazas

El Consell ha decidido equiparar a la normativa estatal la normativa autonómica en materia de salud pública que establecía restricciones, aún vigentes, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Así se ha acordado en el transcurso de una reunión, celebrada este miércoles en el Palau de la Generalitat, entre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes.

Se trata de este modo de dejar sin efecto aquellas medidas de prevención que fueron puestas en marcha por la Conselleria de Sanidad, con carácter temporal y hasta la finalización de la crisis sanitaria, y que aún seguían vigentes pese a que el Consejo de Ministros de 4 de julio de 2023 acordó la finalización de la crisis y de las medidas extraordinarias adoptadas.

Con esta reversión de las restricciones, que aún seguían vigentes pese a la declaración por parte del Gobierno de España del fin de la situación de crisis, el Gobierno valenciano atiende también una reivindicación del sector hostelero, que volverá a tener plena capacidad para decidir en sus propios establecimientos la posibilidad de fumar en las terrazas.

Por su parte, la Coordinadora de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana ( CEOH) ha mostrado su satisfacción por la decisión del Consell de atender la demanda del sector hostelero.

Desde la CEOH, siempre han manifestado que su mantenimiento "era una auténtica anomalía y una decisión injusta que penalizaba la actividad de las terrazas en nuestra comunidad autónoma frente a las del resto del territorio nacional. Y esto suponía un agravio comparativo".

Recuerdan en ese sentido, "que la hostelería atiende a una enorme cantidad de público procedente de otras comunidades autónomas o de otros países de Europa en las que esta norma había quedado suspendida al final de la pandemia".

Por otro lado, la CEOH valora que "prevalezca la decisión de cada local sobre si se puede fumar o no en su terraza. Esto seguro que permitirá que los clientes puedan disponer de terrazas para no fumadores y que, en todo caso, la responsabilidad última sobre el incumplimiento de la norma recaiga sobre el cliente que incumpla las condiciones establecidas en cada terraza y no sobre el hostelero".