Un vecino de Valencia la lía por enviar un mensaje a quien le hará una entrevista de trabajo: "A mi mujer"

Las aplicaciones de mensajería instantánea son un aliado a la hora de comunicarnos de una forma rápida e inmediata. Pero las prisas suelen ser el principal motivo por que nos equivocamos enviando mensajes en el chat que no procede. Eso le sucedió a un vecino de Valencia en el momento en el que iba a hacer una entrevista de trabajo.

Una de las formas más comunes de comunicarnos es a través de aplicaciones de mensajería instantánea. WhatsApp es quizás de las que mayor número de usuarios mantiene y muchas veces no nos damos cuenta si estamos o no en el chat correcto donde quieres escribir o enviar tus cosas.

Son muchos los trucos que nos dan para diferenciar esos chats. Personalizar el fondo de las conversaciones no es nada nuevo. Pero es cierto que ayuda a la hora de localizar de una forma muy visual si estamos en la conversación que queremos. Sin necesidad de mirar siquiera en la parte superior para identificar el nombre de usuario o grupo.

No te preocupes, si aun así sigues cometiendo errores y enviando mensajes a quien no lo deseas, tienes opciones de borrar dicho mensaje, pues puedes eliminarlo para ti o para todos los usuarios del chat. Esta función es sin duda la adición más significativa a esta plataforma de chat y te salva de la vergüenza.

Enviar un mensaje

Como a todo el mundo le ha pasado, entendemos lo frustrante que es enviar un mensaje equivocado a la persona equivocada y no poder arreglar la situación. A veces, esto lleva incluso a la falta de comunicación y a un montón de otros problemas. ¿Has enviado por error un mensaje equivocado a alguien y ahora te estás preocupando por ello?

El famoso dicho "lo hecho, hecho está" ya no es válido para WhatsApp, ya que esta plataforma de chat ha introducido una forma de revertir su error en unos pocos clics. Esta función "Borrar para Todos" surgió hace unos años en 2017. Como su nombre indica, te permite eliminar los mensajes que hayas enviado a un individuo o en un chat de grupo.

Sin embargo, todo viene con una brecha, y esta característica no es diferente. Aunque puedes rectificar tu error de enviar un mensaje equivocado borrándolo, no puedes eliminar los rastros del mismo. Cuando elimine el mensaje de la ventana de chat, WhatsApp mostrará una etiqueta que dice: "Este mensaje ha sido eliminado".

Con esta función, puedes eliminar cualquier cosa, ya sea un texto, una foto, un vídeo, o un audio. Debes saber que la función es válida para un determinado límite de tiempo, después de lo cual no se puede borrar el mensaje. Los remitentes tienen un plazo de una hora para rectificar.

"A mi mujer"

"Me han citado a una entrevista a las 13:00 horas. He llegado pronto y le iba a poner a mi mujer que me estaba cagando... ¡SE LO HE ENVIADO A LA DE LA ENTREVISTA!", escribía en su cuenta de X este valenciano que, literalmente, más que hacerse de vientre, después de mandar el mensaje, se quería morir.

Y sigo disculpándome. Qué vergüenza. Eso sí, la mujer es de puta madre. pic.twitter.com/B4WIJzluma — AKI TA ER TÍO (@AKI_TA_ER_TIO) February 21, 2024

El usuario de la red social conocida anteriormente como Twitter seguía explicando su situación: "Y sigo disculpándome. Qué vergüenza. Eso sí, la mujer es de puta madre". Ambas publicaciones iban acompañadas de sendas imágenes de la conversación que estaba manteniendo con la persona que le iba a entrevistar.