Una tromba de agua sorprende a los vecinos de Canet y Sagunto

La comarca del Camp de Morvedre ha amanecido bañada tras una intensa madrugada de lluvias torrenciales. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el temporal ha dejado más de 100 litros por metro cuadrado en los municipios de Canet d'En Berenguer y Sagunto. En concreto, el radar de AEMET señala el puerto de Sagunto y sus alrededores como la zona más afectada, al ser aquella con más precipitación acumulada en las últimas horas: más de 180 litros por metro cuadrado.

El alcalde de la localidad, Dario Moreno, ha pedido a los ciudadanos "evitar cualquier desplazamiento" y extremar la precaución tras la angustiosa noche. Esta madrugada ha estado protagonizada también por el servicio de emergencias. Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Comunidad Valenciana, esta noche se ha rescatado a personas atrapadas en sus propios vehículos y se ha procedido a realizar achiques de agua en los garajes y plantas bajas.

Rosa, del restaurante Portocanet, celebra la suerte de apenas verse afectada: "A mí me ha entrado agua en el salón y en la cafetería, pero no me ha hecho mucho daño". No es el caso de la playa del puerto de Sagunto, donde reside la propietaria del local y donde el impacto de las lluvias marcaba la circulación del tráfico esta mañana: "No he podido salir por la calle principal, hemos tenido que dar la vuelta porque estaba todo inundado".

"Mi marido, que tiene 74 años, me decía que en su vida había visto esos relámpagos, esos truenos y cómo llovía anoche" cuenta Rosa. Una lluvia torrencial que deja huella, también, en unas Fallas atípicas que se estaban comenzando a plantar. Varios de los monumentos, sobre todo los más cercanos a la zona más afectada, se han visto duramente perjudicados por el impacto del agua esta noche.