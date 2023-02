Piden la dimisión de Marlaska por el policía infiltrado en movimientos vecinales de Benimaclet

Una concentración ha exigido este jueves frente a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la supuesta infiltración de un agente de policía en movimientos sociales y vecinales del barrio valenciano de Benimaclet.

Los asistentes a la concentración, impulsada por estos colectivos, que se han dado cita a las 19.00 horas frente a la Delegación del Gobierno, han coreado gritos de "Marlaska dimisión" y han lanzado diferentes proclamas como 'La policía tortura y asesina', 'Cap agressió sense resposta' ('Ninguna agresión sin respuesta'), 'La repressió no ens aturarà' ('La represión no nos detendrá'), 'Estimar al barri no és cap delicte' ('Querer al barrio no es ningún delito') y 'Solidaritat sense límits' ('Solidaridad sin límites').

Asimismo, han mostrado carteles con mensajes como 'L'estat espanyol espia i reprimeix, el moviment popular ens organitzem' ('El Estado español espía y reprime, el movimiento popular nos organizamos'), 'Solidaritat amb les companyes per la infiltració policial. Construïm organització revolucionaria' (Solidaridad con las compañeras por la infiltración policial. Construimos organización revolucionaria') o 'Et roben, t'espien, et multen. Creus que l'Estat et protegeix?' ('Te roban, te espían, te multan. ¿Crees que el Estado te protege?').

Representantes de las asociaciones sociales y vecinales han leído un manifiesto en el que han mostrado su repulsa ante "cualquier forma de represión". "Estos actos contra nuestra comunidad sobrepasan los límites legales y legítimos propios de un Estado que se considera democrático", han denunciado.

"Por eso estamos aquí reunidas, para mostrar nuestro rechazo a todas y cada una de las formas de represión del sistema capitalista que pretende eliminar la lucha ciudadana organizada como a un problema social", han argumentado.

"EL ESTADO NOS GOLPEA MEDIANTE MOVIMIENTOS REPRESIVOS"

En este sentido, han denunciado que "una vez más" el Estado "nos golpea a través de movimientos represivos", en este caso "a través de la infiltración de un agente de Policía Nacional en los movimientos vecinales de València, que, sumado a los otros dos casos de infiltración destapados, evidencian la existencia de una operación del Estado contra los movimientos vecinales de base que tiene como objetivo desactivar las redes vecinales y de soporte mutuo".

Frente a ello, han garantizado que no se van a quedar "calladas" contra "ninguna agresión que desde las instancias del poder quiera acabar con nuestra existencia". "Seguiremos trabajando de manera colectiva para que nuestros barrios y nuestras ciudades continúen siendo espacio de solidaridad y de soporte mutuo", han expresado.

En el manifiesto también han mostrado su condena a "todos los ejes de vigilancia, control y opresión que utiliza el Estado como mecanismo de represión colectiva". "No permitiremos que nuestras prácticas se vean amenazadas por a represión policial", han subrayado.

Al respecto, una componente de la asociación Cuidem Benimaclet, en declaraciones a los medios, ha insistido en la necesidad de que el movimiento vecinal se mantenga "unido y organizado" ante este tipo de "abusos policiales" ya que, según ha denunciado, "hay una estrategia política del Estado para vigilar y controlar a movimientos políticos que luchan contra ciertas causas de la ciudad de València".