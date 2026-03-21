València blinda sus edificios: los pisos turísticos, solo en bajos y primeras plantas con acceso independiente

La ciudad de València ha puesto en marcha una de las normativas más restrictivas de España para los apartamentos turísticos, que a partir de ahora solo podrán ubicarse en bajos o primeras plantas y siempre que dispongan de un acceso independiente desde la calle, separado del de la comunidad de vecinos. La nueva regulación, que busca proteger la vivienda residencial, también prohíbe que coexistan con viviendas en el mismo rellano.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha afirmado que las nuevas condiciones convierten la apertura de un apartamento turístico en una tarea casi inabordable. "Hemos pasado de la barra libre y el caos a la ordenación y el control, de manera que abrir un apartamento turístico en València se convierte en misión casi imposible", ha señalado.

Tres candados administrativos

La nueva regulación se basa en un sistema de tres "candados" administrativos que operarán de forma simultánea en todos los barrios y distritos, a excepción de Ciutat Vella, que ya cuenta con su propio Plan Especial. El primer umbral de bloqueo establece que el número de plazas turísticas totales no podrá superar el 8 % de los habitantes empadronados en cada barrio.

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El segundo candado, orientado a proteger el parque de viviendas, limita a un máximo del 2 % el total de inmuebles que pueden destinarse a uso turístico en cada barrio y distrito. Por debajo de ese tope, se aplicarán las estrictas condiciones de ubicación en plantas bajas o primeras y con acceso separado, además de requerir la autorización de la comunidad de propietarios.

Finalmente, un tercer nivel de protección se centra en la diversidad comercial de las plantas bajas. En cada manzana, solo se permitirá un máximo del 15 % de alojamientos turísticos sobre el total de locales existentes. "Si no hubiéramos actuado con la suspensión temporal de la concesión de licencias, hoy no quedarían peluquerías en el Cabanyal", ha asegurado el concejal de Urbanismo.

Si no hubiéramos actuado con la suspensión temporal de la concesión de licencias, hoy no quedarían peluquerías en el Cabanyal" Juan Giner Concejal de urbanismo

Inspección y blindaje residencial

La normativa también incluye la creación de un plan de inspección específico para clausurar los apartamentos ilegales y un Censo Municipal de Alojamientos Turísticos (CATAV) que registrará únicamente las actividades con licencia. Giner ha criticado la "inacción" del anterior equipo de gobierno, que, según él, "provocó la canibalización de la vivienda residencial y los comercios de barrio".

Con las nuevas reglas, el Ayuntamiento afirma que se "blinda el 98 % de las viviendas para uso residencial y se garantiza que el 85 % de locales en planta baja queden a salvo de convertirse en apartamentos". De esta forma, se pasa de un escenario con cerca de 11.000 apartamentos anunciados en plataformas a un modelo donde "únicamente el 2 % de las viviendas en edificios residenciales podrán tener uso turístico, todas serán legales y estarán repartidas de forma equilibrada por toda la ciudad", según Giner.

Reversión y entrada en vigor

Uno de los objetivos de la norma es facilitar la recuperación de viviendas para el mercado de alquiler residencial. Para ello, se establece un plazo de un año desde su entrada en vigor durante el cual se permitirá la reversión de apartamentos turísticos a viviendas, siempre que cumplan los requisitos de habitabilidad. A este mecanismo podrán acogerse tanto los titulares con licencia como aquellos con expedientes de restauración de la legalidad suspendidos durante la moratoria.

El texto definitivo, que ha incorporado alegaciones vecinales, encara ahora su aprobación final en la Comisión de Urbanismo y posteriormente en el Pleno municipal. Una vez aprobada, la nueva regulación entrará en vigor y pondrá fin a la moratoria para la concesión de licencias que ha estado vigente durante casi dos años.