Pide un café con hielo en Valencia y alucina con lo que el bar pone en la cuenta: "Me ha sorprendido"

Una de las bebidas estrella durante el verano es el café con hielo. El placer de sentarte en un bar, con el aire acondicionado para refugiarte del agobiante calor de la calle y pedir un café con hielo, es comparable, tan solo, con ir a la piscina o la playa, en los meses más calurosos del año. De hecho, es comenzar a subir las temperaturas y prácticamente todos los españoles optan por pedir un café y un vaso con hielo. Nada sabe mejor que eso.

Ahora bien, a veces esta sencilla costumbre tan española puede llegar a sorprendernos y es lo que le ha pasado a una joven, quien ha compartido a través de redes sociales la cuenta de un bar de Valenciaen el que pidió, precisamente, un café con leche y hielo. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir el ticket y lo que le habían cobrado.





Pide un café con hielo en Valencia y alucina con lo que pone en la cuenta

Este caso lo hemos conocido gracias al usuario @soycamarero, quien publica todo tipo de contenidos relacionados con la hostelería, en mayor medida para denunciar muchas de las situaciones que atraviesan los trabajadores de este sector. Sin embargo, en este caso compartió el ticket que le había enviado esta mujer a modo de consulta por redes sociales, preguntándole el porqué de un cobro en particular, y la respuesta que él le había dado.

"Buenas. Me acabo de sentar en un bar de Valencia y a la hora de pagar me ha sorprendido que me cobraran 0,15 € con el nombre de "tiempo". Nos cobraron por nuestro tiempo invertido en su local", le escribió la mujer, pensando que se trataba de un cobro no correspondido y esperaba que él pudiera resolver su duda.

"Hola compi. ¿Has pedido un vaso con hielo para el café?", fue la respuesta que le dio este camarero.

Al cabo de un momento, ella contestó: "Pues la verdad que sí, no había yo pensado en eso", agregó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Los usuarios de X desvelan el porqué del cobro de "tiempo"

Todo puede parecer una confusión o no tener ningún tipo de sentido. Sin embargo, gracias un usuario valenciano, pudimos saber el porqué de este cobro y qué significa verdaderamente. "En Valencia, al café con hielo se le llama café del tiempo, por eso pone tiempo", aclaró este usuario.

"Gracias, le daba vueltas al asunto y no entendía nada, pensé que tiempo era la marca del hielo o algo así", "Gracias por la aclaración" o "Buen apunte" fueron algunos de los mensajes que recibió este usuario después de explicarlo.

Más allá de todo esto, y como ya viene siendo habitual siempre que este perfil de X comparte algún ticket o la experiencia de algún que otro cliente, el mensaje ha tenido diversidad de comentarios".

"Por lo que sea, las olivas a 0,00 € le ha parecido normal", ha apreciado uno.





"Le cobran el buen tiempo. Los días de lluvia, ese concepto, va a cero euros", ha bromeado otro.

No obstante, no podían faltar los mensajes en los que los usuarios mostraban su desacuerdo con esta decisión: "Lo siento, pero no me parece de recibo cobrar el vaso con hielo Es como si me cobraran el azúcar o la leche", aseguró una seguidora.

"Yo lo que no entiendo es que cobren el hielo si es para el café. El otro día pedimos un vaso con hielo para compartir un refresco y no lo cobraron. A partir de ahora pediré un café y un vaso con hielo para el agua", confesó otra.

También ha habido usuarios que han mostrado su sorpresa al ver el precio del café: "¿Y a nadie sorprende el precio de 2,20 € por un café con leche? Cada día quedan menos sitios a precios éticos".