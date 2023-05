Mª José Catalá (PP): "El domingo es la oportunidad para decirle a Pedro Sánchez ya está bien"

En unas horas finaliza la campaña electoral que para la candidata del PP al Ayuntamiento de Valencia "ha sido muy intensa con mucho calor en la calle y confío que decisiva para la ciudad" .

Catalá confiesa que tras cuatro años ejerciendo de lider de la oposición en el consistorio "siento Valencia de otra forma, me duele la Copa América, me duele cuando ponen palos al Puerto de Valencia, me indigno cuando no respetan nuestras tradiciones y me he constituido en una defensora de la ciudad". Al rescpecto Catalá recuerda que le han afeado muchas veces que no sea de Valencia, pero "la gente metropolitana sentimos Valencia coo una madre y ahora me siento hija de Valencia, mis hijos son de Valencia y mi cordon umbilical es mas fuerte con la ciudad que antes"

La candidata del PP reconoce que el ayuntamiento tiene un problema con las licencias. "Hasy 3.800 licencias urbanísticas urbanisticas y otras tantas de activides. Hay más de siete mil expedientes que aguardan dos y tres años en el cajón, una situación lamentable que el Ayuntamiento en lugar de ser motor economcio sea un freno, y eso repercute en la gente que quiere invertir en la ciudad, que no ven en el consistorio seguridad jurídica. Y es lo que ha pasado también en el PAI de Benimaclet, en el Grau, en la ampliación Puerto"

La Valencia que quiere Mª José Catalá

Mª José Catalá asegura que si logra el apoyo para ser alcaldesa de Valencia, lo primero que va a notar la gente es que "me voy a dedicar a la ciudad. Me voy a dedicar a la prevención de incendios, a zonas como el Saler de especial protección y a las puertas del verno, a la calidad de las playas, hay emisarios que filtran en las playas, a aumentar la presencia policial en las zonas de más afluencia, y lo más importante a poner en marcha un plan de choque de limpieza"

"En segundo lugar hay que trabajar en las ordenanzas fisales para que el 1 de enero de 2024 haya una bajadda generalizad de impuestos: la contrubución, la plusvalía municipal para la herencia de viviendas o negocios, viviendas de protección oficial"

Capítulo aparte merece la movilidad en la ciudad. Catalá asegura que seguiremos "criterios técnicos para rediseñar rediseñar carriles bici,como los de Fernando el Católico, Primado Reig o la calle Colón, Perez Galdós o Antiguo Reino. Para eso reforzaremos aparcamientos disuasorios, reforzaremos el transporte público con la EMT, y seré reivindicativa con las cercanías y con las bonificaciones en transporte para los jóvenes para que no sean solo en campaña electoral" .

Para Mª José Catalá, han sucedido cosas en España en las últimas semanas y meses por las que es imposible que no tengan influencia a la hora de votar el domingo: la ley del solo sí es sí, etarras en las listas de Bildu, o la Ley de vivienda que protege más a los okupas que a los propietarios," ennumera.

"Por eso- continua- si alguien del PSOE pretende que no influya es que no está en su sano juicio, por tanto yo si creo que el domingo puede ser el principio del fin del sanchismo, porque es una forma de decirle a Pedro Sánchez ya está bien. La gente está preocupada por su ciudad, pero también por su ciudad, porque Valencia es muy española y no es ajena a lo que pasa"

Catalá valora positivamente que el presidente Alberto Nuñez Feijoo haya venido mucho a la Comunitat durante esta campaña, porque mi sensación es que "puedo sacar pecho de mi futuro Presidente, porque cuanto más biene más me ayuda, frente a un Pedro Sánchez que cada vez es más perjudicial para la izquierda".