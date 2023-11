Once personas resultaron heridas y dos de ellas tuvieron que ser trasladadas a un hospital como consecuencia de la colisión que se produjo este miércoles por la tarde en la avenida del Cid de Valencia entre un turismo y un autobús de la EMT, al que el primero rompió la luna trasera.



Según fuentes municipales, el accidente, ocurrido en las inmediaciones de la sede central de la Policía Local y cuyas causas no han sido especificadas, dejó atrapado por el airbag al conductor del turismo, que tuvo que ser excarcelado por los bomberos y trasladado por el SAMU al Hospital General.



Otra ambulancia del SAMU evacuó también a ese centro hospitalario a una de las pasajeras heridas, que presentaba varios cortes y había perdido el conocimiento, que recuperó antes de su traslado al Hospital.



Asimismo, nueve personas más resultaron lesionadas de diversa consideración aunque, tras ser revisadas por las asistencias sanitarias en el lugar de los hechos, no requirieron mayor atención. El conductor del autobús, tras ser inspeccionado también, continuó trabajando sin novedad.