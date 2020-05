Un estudio del CSIC ve casi improbable contagios de Covid-19 en playas o piscinas

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha emitido un informe encarfgado por la Secretaria de Estado de Turismo que concluye que es "muy poco probable" infectarse con el virus SARS-CoV-2 por estar en contacto con el agua durante las actividades recreativas habituales en las piscinas o playas.

Este organismo ha incidido en que la principal vía de transmisión -también en la playa, en los ríos, las piscinas o los lagos- son las secreciones respiratorias que se generan con la tos, los estornudos, y el contacto de persona a persona, por lo que las recomendaciones que se deben atender en esos sitios son las mismas que en otros lugares.

En el informe han participado investigadores de seis centros científicos. Los autores puntaulizan que no tratan de definir las condiciones necesarias de uso en cada caso, ya que eso requeriría un estudio con más tiempo de planificación, toma de muestras y análisis de los resultados.

Concluye este informe que en las actividades recreativas que se desarrollan en playas o piscinas es poco probable el contagio por estar en contacto con el agua, pero sí advierte que esas actividades implican generalmente "una pérdida de las medidas recomendadas de distanciamiento social".

El informe analiza uno a uno esos espaciops acuáticos. De esta forma, los científicos señalan que en las piscinas y en los "spa", en los que el uso de desinfectantes está ampliamente implantado para evitar la contaminación microbiana de las aguas por la afluencia de los usuarios, la concentración residual del agente de desinfección presente en el agua "debería ser suficiente para inactivar el virus".

En el caso de aquellas instalaciones en los que el ambiente se mantiene a temperaturas elevadas, como las saunas o los baños de vapor, los científicos creen que la supervivencia del virus es reducida, debido precisamente a esas altas temperaturas.

Los medios acuáticos más "desaconsejables" son los ríos y los lagos de agua dulce, donde es más probable la supervivencia del virus

El estudio corrobora que no se tienen todavía datos sobre la persistencia del nuevo virus en agua de mar, pero han señalado que el efecto de dilución y la presencia de sal son factores que probablemente van a contribuir a una disminución de la carga viral y a su inactivación, "por analogía a lo que sucede con virus similares".

No existen estudios tampoco sobre la prevalencia del virus en la arena de las playas o en las riberas, pero los investigadores creen que la acción conjunta de la sal del agua de mar, la radiación solar y las altas temperaturas que se pueden alcanzar en esa arena "son favorables para la inactivación de los agentes patógenos".