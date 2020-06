Muchas familias en la Comunidad Valenciana nos están alertando de la presión que reciben desde la Conselleria de Educación del Gobierno valenciano. De este modo, a los padres que piden en los centros escolares la exención de valenciano, les hacen firmar un documento disfrazado de nota informativa, en el que se incluye el siguiente texto:

“La exención de valenciano puede aplazar o impedir la consecución de los objetivos de una educación plurilingüe plena y el logro de los objetivos curriculares de todas las lenguas y puede poner en desventaja el alumnado para afrontar las exigencias y los retos de nuestra sociedad en un futuro inmediato”

cope

Son muchas las familias que se han puesto en contacto con Hablamos Español, sobre todo de la zona de la Vega Baja en Alicante, para denunciar que se les ha enviado un documento sobre la exención de valenciano que les parece manipulador y coactivo.

En dicho documento se advierte a los alumnos que si piden la exención no valorarán su esfuerzo, que no podrán trabajar para las administraciones públicas en Cataluña Comunidad valenciana y Baleares y que no podrán competir en igualdad de condiciones que sus compañeros en la empresa privada, sin embargo si que se les recuerda que pese a ser alumno exento del valenciano, trajará del mismo modo que lo hacen sus compañeros, tendrá los mismos deberes, los mismos libros de texto y las mismas lecturas obligatorias.

cope

Desde al Asociación Hablamos Español ha puesto en manos de su equipo jurídico este documento porque de nuevo "comprobamos cómo se utilizan métodos reprobables para llevar a cabo la mal llamada normalización lingüística", han asegurado.