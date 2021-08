Descubre dónde probar la mejor horchata de Valencia

Agosto. El calor del verano, el olor a mar y el Mediterráneo como telón de fondo invitan a los transeúntes que se pasean por la ciudad a refrescarse cada dos por tres. En Valencia, no hay mejor manera de hacerlo que probando su bebida tradicional por excelencia. Conoce las mejores opciones para completar tus planes de verano.

Auténtica

Si crees que la horchata se puede acompañar con algo más que fartons, acércate a Sequer Lo Blanch: una experiencia única en plena Horta Nord. Disfruta de un espacio gastronómico, talleres para acercarse a la tradición y mucha música.





Precisamente, experiencia es lo que ofrece la Horchatería Vida, una alquería junto al Carraixet que ofrece un viaje a la nada para disfrutar de la horchata en plena huerta. Y si eres más de playa, vista L'Obrador del Bou, con su mezcla de tradición e innovación en la orilla de la Patacona.

Cosmopolita

Para aquellos que son más de asfalto, la horchata continúa en la ciudad. Es el caso de Vachata, una readaptación de La Torrentina, una antigua horchatería, en pleno barrio de Ruzafa. Ambiente, tradición y modernidad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Tradición es precisamente lo que representa la Horchatería Subies, que se dedica a la horchata desde hace tres generaciones. Con un local en Almàssera y otro en Massamagrell, la horchata de Subies se encuentra al alcance de los urbanitas golosos en la Plaza de San Lorenzo.





Si quieres probar algo diferente, la Casa Orxata es la opción adecuada. Con la horchata ecológica por bandera, son los creadores de la horchata “al punto”. ¿Por qué? Porque el comensal decide cuánto azúcar añadir a su bebida.





Los clásicos

No se puede entender la historia de la horchata si no se visita el tridente clásico: Santa Catalina, Daniel y El Collado. Tres horchaterías en tres puntos emblemáticos de la ciudad: la Plaza de La Reina, el Mercado Colón (y Alboraya, cómo no) y la Plaza del Collado, tras la Lonja. Tradición, sabor y Valencia: los tres ingredientes que encontrarás por igual en estos tres locales.