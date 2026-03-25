'CARRERA OFICIAL' | 25 MARZO 2026
Con Francisco Zurita, concejal delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural; Luis Piñero, canónigo mayordomo y prefecto de la Liturgia del Cabildo Catedral, y José Manuel García Cordero, presidente de la Unión de HH
Jerez - Publicado el - Actualizado
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