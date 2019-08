Buñol se queda sin tomates

Más de 145 toneladas de tomate han teñido de rojo al municipio valenciano de Buñol. Bajo el lema de tomatina 'is coming', parafraseando juego de tronos, 22.000 asistentes se han lanzando tomate durante una hora en lo que ha sido una autentica batalla campal. Tanto valencianos como personas provenientes de otras regiones de dentro y fuera de España han disfrutado de esta edición que es la número 74.

Para María, residente de Buñol, la fiesta es algo único que toda persona debería vivir al menos una vez en la vida. ''Es contagioso el buen rollo que se vive durante una hora y el desfogue que supone no parar de tirar tomates''. Otras personas como Ramón non han sido tan afortunados ya que han recibido el impacto de un tomate en el ojo sin llevar las típicas gafas de bucear para protegerlo. ''Espero no cruzarme con la persona que me ha lanzado el tomate por su bien'', ha añadido. Para Jorge la tomatina es una manera de 'liberar' la tensión de todo el año de una forma saludable y siempre respetando a las personas.

Es contagioso el buen rollo que se vive durante una hora y el desfogue que supone no parar de tirar tomates

Tras la batalla, todas las personas han ido a limpiarse en el rio de la Jarra, como manda la tradición, o a una de las duchas que el municipio ha habilitado para limpiarse el tomate del cuerpo. Mientras tanto, un gran despliegue de limpieza ha trabajado de forma espléndida para dejar las calles de Buñol intactas en menos de dos horas. Todo vuelve a la normalidad tras una hora de batalla.