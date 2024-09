Baraja: "Hay que proteger a estos jugadores, pero tambien exigirles más"

Ruben Baraja ha comparecido ante los medios en la previa del choque ante la Real Sociedad en Anoeta. Tras conseguir sumar dos partidos sin conocer la derrota y con portería a cero, el vallisoletano espera mayor eficacia ofensiva que ayude a conseguir la primera victoria como visitante. El entrenador se ha referido a la ausencia de Rafa Mir y su lesión y pide un punto más de exigencia a sus jugadores para lograr el ansiado cambio de dinámica que ayude a salir de la parte baja de la clasificación.

Rafa Mir y su ausencia en Anoeta

“La situación ha cambiado porque estaba recuperándose de la lesión, pero ha tenido un retroceso y estamos valorando el alcance de la situación. No sabemos si es recaída o una situación nueva. Cuando lo tengamos todo, tendremos la posibilidad de saber si es una nueva lesión o la de antes. Tiene afectado el recto anterior de la pierna derecha. Normalmente un recto suele ser 3/4 semanas en las que hay que ir con cuidado. En la vuelta a los entrenamientos se ha vuelto a hacer daño. Generalmente, cuando tienes un retroceso siempre hay plazos de recuperación un poco más largos, cuando tengamos toda la información definida, sacaremos un parte médico. No va a estar en Anoeta”.

Partidos a domicilio se atascan

“Pensando solo en el primero que tenemos, el de mañana. Es importante que nos exijamos más, que seamos capaces de competir mejor y para poder conseguir resultados positivos, tenemos que competir mucho mejor que en los tres partidos que hemos jugado a domicilio. Nosotros trabajamos para poder conseguir que el equipo sea capaz de ser el mismo en casa que fuera. A domicilio tenemos que mejorar y eso pasa por exigirnos más, fijarnos más, darle más importancia a los detalles y, sobre todo, por creer, pensar que con nuestro trabajando, haciendo las cosas mejor que lo hemos hecho pues podemos cambiar los resultados y las sensaciones fuera de casa. No se trata de ponerse límites y podemos mejorar en ese aspecto”.

Situaciones de partido

“Si todos tuviéramos el conocimiento suficiente de saber que si haces un cambio te va a cambiar el partido, todos seríamos mejores entrenadores. Uno piensa que va a hacer una cosa pensando en que te va ayudar y hay que asumir que, a veces, las cosas no salen como uno espera. El partido ante el Girona FC, los cambios nos dieron energía, continuidad en el encuentro. El otro día ante el CA Osasuna, no nos dieron esa continuidad, no es fácil entrar desde el banquillo y cambiar partidos. Pensamos que hay jugadores que en 60/70 minutos, a lo mejor, no están a su mejor nivel, pensamos que uno que va a salir 15/20/25 minutos lo puede cambiar. Lo importante es que tengan la actitud de estar preparados para trabajar, competir y que aprovechen sus oportunidades. Durante una temporada tienes que aprovechar los momentos y darle continuidad y rendimiento a esos minutos de los que disfrutes para luego tener más. Los que salen deben darnos ese plus para que te den la oportunidad de seguir en el partido o de poder cambiarlo. No es fácil, pero sí que les exigimos eso, que entren con la energía que pide el partido”.

Maximiliano Caufriez no ha jugado

“Está en su proceso de llegar al equipo. Su estado físico es bueno, se siente bien, pero ahora estoy eligiendo a otros compañeros por delante de él para jugar. Tiene que seguir trabajando para que cuando le llegue su oportunidad, demostrar su nivel. En una temporada larga, todos los jugadores son importantes”.

Ansiedad por juventud en el equipo

“No creo que tengan ansiedad. Estamos iniciando la temporada. Este tipo de situaciones se generan cuando ya en un proceso de una temporada larga estás en situación de dificultad, pero no creo que estemos en un momento en el que la ansiedad esté instaurada dentro del vestuario para nada. Cuando tienes la obligación de ganar pues el rival también juega y si no estás en tu mejor momento pues no es fácil ganar en Primera División. Son jóvenes, pero tienen un año más que el año pasado. Hay que protegerlos, apoyarlos potenciarlos, pero también exigirles que en su proceso de mejora pues tienen que dar pasos de gigante cada semana. Se ha demostrado que hay jugadores que llegaron aquí con unas condiciones y un rendimiento, en su crecimiento durante todo este tiempo, han aumentado su nivel. Podemos volver a rendir a ese nivel, no hay que buscar excusas. Hay que trabajar más, insistir más y hacerlos creer y que asumen esa responsabilidad de querer crecer”.

Hugo Duro y su importancia

“Cuando un jugador ingresa dentro del grupo es porque ya ha hecho un trabajo previo que le va a permitir tener cierta seguridad de que va a entrar en el grupo o de que va a participar o si puede jugar un partido es porque pensamos que su lesión está superada. Todo esto lleva su proceso. Su entrada en el grupo será paulatina, aunque por sus condiciones por cómo compite es un jugador que va acortando plazos. Él se siente bien, está bien. Su lesión está superada y en cualquier momento tendrá que tener minutos para coger ritmo de competición.

Real Sociedad en horas bajas

“Sigue siendo un equipazo. El resultado lo condiciona todo. Cuando pierdes jugadores importantes como han perdido ellos, vienen otros jugadores que también tienen un gran nivel y el entrenador pues los tiene que ir posicionando, enseñándoles todos los movimientos, todas las cosas que hace el equipo… todo esto es un proceso. Hay que tener esa paciencia. Imanol es un entrenador que tiene una gran experiencia, sabe perfectamente lo que quiere. Es un modelo de equipo que me gusta, más allá de que ahora no esté consiguiendo resultados”.

Diakhaby y su lesión

“Va bastante bien por la información que tenemos. Es una lesión de tanta gravedad que no se puede saber su evolución hasta de aquí a un tiempo. Se siente bastante bien, está haciendo cosas. La sensación es bastante positiva. Estamos ahí apoyándole para que lo pueda llevar lo mejor posible”.

Gayà y su regreso al grupo

“Las sensaciones que tenemos son buenas. Lo importante es que cuando regrese con el equipo esté totalmente recuperado. Esperemos que su vuelta sea para tener continuidad, que no vuelva a tener molestias. Es un jugador importante y necesitamos que esté bien”.

Sergi Canós sin minutos

“Está trabajando bien, está preparado para cuando tiene que participar. Lógicamente, cuando la competencia aumenta es más difícil encontrar minutos. Es un jugador que nos puede dar cosas. Tiene sus minutos y momentos y tiene que trabajar para que esos momentos la gente que entra del banquillo nos dé buen nivel. No tengo ninguna queja. Trabaja bien, es profesional y está en la dinámica que me gusta de competir por el puesto. Esto es lo que hace subir el nivel del equipo”.

Investigación de la Fiscalía a Peter Lim

“Solo me concentro en el fútbol y en el partido de San Sebastián”.

Javi Guerra y la posibilidad de volver a jugar

“Puede jugar en esa posición, puede hacernos de tercer centrocampista, de segunda punta por momentos para tener la pelota, también para poder correr a los espacios. Tiene despliegue físico, profundidad y llegada a gol. Todos van a ser importantes”.

Falta de gol

“En Primera División es muy difícil ganar y hacer gol también es complicado. Veníamos de cinco partidos donde no estábamos siendo contundente y ahora hemos visto una mejoría en ambas áreas. En la nuestra nos están generando menos. Hemos dado un paso hacia adelante en el aspecto ofensivo, llegamos, tenemos ocasiones, pero a veces esos últimos metros es cuestión de acierto. Estamos llegando más que la temporada pasada, pero no estamos encontrando el gol. Tenemos que seguir trabajando”.