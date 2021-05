El Villarreal busca la gloria europea en Londres

Esta semana se han cumplido 5 años de la cuarta semifinal europea para el Villarreal. Concretamente del partido que dejó más cerca de lograr el ansiado pase a una final, en ese caso de Europa League, para los amarillos. En ese caso, los entonces entrenados por Marcelino llegaban con un 1-0 favorable a Anfield, donde el Liverpool de Klopp eso sí se mostró intratable y superó por 3-0 a los groguets.

Fue un nuevo varapalo para un equipo que hoy espera que a la quinta vaya la vencida. Y hay muchos factores que dan sensaciones diferentes a las de otras ocasiones. Así, y aunque se mantiene un estatus inferior en cuanto al favoritismo respecto al rival (algo que confirmó ayer el propio unai Emery), tanto las sensaciones que dejó el partido de ida como el resultado (un 2-1 que a cada día que pasa parece más injusto) hacen que este encuentro de las 21 horas en el Emirates Stadium adquiera una aura especial.

Y es que otra vez está ahí una final europea rozándose con la yema de los dedos, tras un techo de cristal que parecía irrompible pero que algunos ya empiezan a ver agrietado. Con esa sensación y mentalidad se va a presentar el Villarreal en el estadio londinense, con el objetivo de romper miedos y barreras y regresar a tierras polacas, a un Gdansk que sólo se ha visitado para un amistoso ante el Lechia, pero que ahora acogerá en pocos días toda una final europea, donde (salvo sorpresa) el Manchester United espera rival.

Para ello, el técnico vasco eso sí debe hacer frente a 2 bajas más que importantes. Y es que sus principales valedores en la telaraña defensiva no van a poder saltar al césped en la noche de hoy. Tanto el comodín Foyth, lesionado, como Capoue, sancionado, no serán de la partida. Sus recambios, salvo sorpresa, serán Mario y Coquelin. Respecto al resto del once, la duda llega en si se apostará por el mismo bloque de las últimas semanas o si entrarán hombres más descansados pero que han sabido aprovechar sus minutos últimamente, como es el caso de Bacca o el recuperado Alberto Moreno.

Menos dudas y más alegrías tendrá Arteta para equipar a los gunners. Y es que en una semana ha podido recuperar a algunos de sus hombres importantes. Así, David Luiz y Aubameyang ya mostraron un gran nivel el duelo liguero ante el Newcastle, mientras que los 2 hombres importantes que mantenía entre algodones, Tierney y el peligroso Lacazette, forzarán para buscar una final europea que se les ha marcado como objetivo principal de cara a salvar una temporada que en clave doméstica está cercana al fracaso.

Muchas dudas, ilusiones y sueños que se pondrán en juego a las 21 horas. 2 horas más tarde, salvo que se llegue a la prórroga, veremos si el amarillo se torna alegría o tristeza.





Posibles alineaciones:

Arsenal: Leno; Chambers, Holding, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Saka, Smith-Rowe, Pépé; y Aubameyang.

Villarreal: Rulli; Mario, Albiol, Pau, Pedraza; Coquelin, Trigueros, Parejo; Gerard Moreno, Chukwueze y Paco Alcácer.

Árbitro: Vincic (Eslovenia).