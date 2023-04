No solo el cambio climático, la falta de prevención alimenta incendios forestales como el de Castellón

La tranquilidad regresa a los municipios del Alto Mijares, aunque con unos paisajes muy diferentes a los que había hasta hace diez días después de que el incendio forestal haya quemado 4.700 hectáreas. Las carreteras vuelven a estar abiertas, aunque hay controles de la Guardia Civil y los vecinos recuperan su movilidad. Más de una semana de intranquilidad y de no saber si el fuego podía acabar con sus propiedades.

Este, al igual que el del pasado verano en Bejís, es un incendio del siglo XXI. El cambio climático incrementa el riesgo por las altas temperaturas y la falta de lluvias, pero este no es el único causante. Detrás de que los fuegos tengan mayor virulencia también está la falta de prevención. Montes abandonados que cuentan con gran cantidad de combustible que ayuda a su propagación. Lo reconoce en COPE Raúl Gil, técnico de la sección forestal del Consorcio de Bomberos y uno de los directores del Puesto de Mando Avanzado.

"Desde el año 95 la inversión en trabajos forestales decayó. Mientras no haya una inversión constante, a largo plazo... si realmente no se tiene una política de inversión en los montes, tendremos montes sucios, sin vías de acceso y eso no colabora, agrava la situación".

De hecho, en el incendio originado en Villanueva de Viver, las llamas se han visto favorecidas porque desde 2017 con los daños causados por "Filomena, en esta zona había muchos árboles caídos que estaban secas" y lamenta que "antes, en otra época, se trabajaba de otra forma".

Llama Gil a los políticos a "pensar en mantener una inversión constante a lo largo de décadas en el sector forestal".

Más de una semana de enorme tensión y muy exigente para los cientos de personas que han trabajado en la extinción del incendio. Los momentos más complicados, posiblemente, fueran cuando las llamas amenazaban Montán. "Los primeros días eran bastante frustrantes", reconoce, a la vez que señala que, como es este caso, "muchas veces no lo apagamos cuando quisiéramos, si no cuando la meteorología nos da un respiro".

Uno de los directores del Puesto de Mando Avanzado explica que durante la semana de fuego activo, "hemos encontrado una tipología que aunaba la velocidad del viento de poniente alto, la baja humedad de la vegetación que era combustible puro y el terreno tan abrupto, en el que era muy difícil entrar en las zonas de barranco. Era una configuración de incendio en la que era muy difícil trabajar".

El turismo regresa al Alto Mijares

Una vez controlado ya se mira hacia el futuro y el más próximo es esta Semana Santa. Por ello, los municipios del Alto Mijares piden la ayuda y solidaridad de la provincia y de la Comunidad Valenciana acudiendo a la zona, disfrutando de los encantos que se mantienen intactos y consumiendo en sus comercios y establecimientos hosteleros.

El alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas, ha reconocido en COPE que los principales puntos de interés de Montanejos siguen intactos. "Las empresas de turismo activo están repasando todas las sendas y me han dando una buena noticia porque están todas las vías de escalada perfectas para poder escalar", además de que "ya han pasado por algunos caminos y, de momento, no hay ninguno que tengamos que cerrar".

El atractivo del Alto Mijares sigue llamando a los turistas a visitar la zona y ya se ha podido comprobar este lunes. "Hay una barbaridad de gente apareciendo por Montanejos". De hecho, cuando se dirigía a la entrevista en COPE, "bajaba por la carretera y había una romería de coches que iba hacia Mntanejos".





