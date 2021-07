Sebastián Mora: "Me preguntaron si firmaba una plata o un bronce y tanto Albert como yo dijimos que no"

A menos de una semana para iniciarse los Juegos Olímpicos, una de las grandes esperanzas del equipo español es de Vila-real. Sebastián Mora, junto a su compañero, el menorquín Albert Torres, aspiran a figurar en el medallero, aunque las expectativas son las mayores que se pueden tener.

Mora no se conforma con cualquier medalla y en su cabeza únicamente pasa la opción de ser campeón olímpico y regresar con la medalla de oro. de hecho, según ha explicado en una entrevista concedida a la Cadena COPE, Mora señala que "me preguntaron si firmaba una plata o un bronce y tanto Albert como yo dijimos que no".

"Ya que se sale, se va a intentar hacer lo máximo. Sabemos que es muy difícil y que son cosas que se sueñan pero hay que salir convencidos y el objetivo es grande".

Sebastián Mora cuenta a sus espaldas con un campeonato del Mundo en Scratch (2016) y seis campeonatos de Europa, los dos últimos en 2020 en Madison y en Puntuación.

El vila-realense quiere en sus segundos Juegos Olímpicos, ya participó en Londres 2021, inscribir su nombre y sus apellidos con letras de oro en el medallero.