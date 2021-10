El SanSan Festival, preparado para ser el primer macrofestival post-pandémico

Benicàssim se prepara más de 2 años después para recuperar su sello de “Ciudad de Festivales” con la celebración del 29 al 31 de este mes del SanSan Festival.





El festival, que normalmente se celebra en Semana Santa, y que ha vivido cancelaciones los 2 últimos años, será además el encargado de abrir a nivel nacional la nueva realidad de los macrofestivales. Una presión que no se quitan desde la organización.





Así, Roberto Recuero explicaba en COPE que “estamos encantados de ser los encargados de la vuelta” ya que “iempre nos ha gustado la responsabilidad de ser el 1r festival de la temporada y ahora no nos lo queríamos perder”.





Para lograrlo, desde la organización optaron por no publicar fechas “hasta que vimos que estuviera todo controlado” y de esta manera asegurarse “dar el pistoletazo del regreso de los festivales”.





Para ello, eso sí, se van a apostar por diversas medidas especiales, de cara a asegurar la tranquilidad de los asistentes a sus 4 escenarios. Se trazarán caminos para evitar aglomeraciones y se solicitará el pasaporte Covid para acreditar que cada asistente se ha vacunado y para los que no las tengan se demandará resultado negativo en un PCR 24 horas antes. Todo ello, según Recuero, “para acreditar que no tienes el virus lo que te asegura lograr un espacio seguro. Habrá mascarilla cuando no se pueda asegurar la distancia de seguridad, pero es lo más parecido a lo de antaño y estamos emocionadísimos”.





Este SanSan Festival apuesta este año por la totalidad de nombres nacionales, con Leiva, Vetutsta Morla, Amaral o Love of Lesbian entre los destacados, un cartel para una edición “única e irrepetible, porque en una situación normal no se podrían sumar a todos los grandes nombres del panorama nacional en un cartel”. De cara al próximo año se espera poder contar con más nombres internacionales.





Para finalizar, Recuero ha destacado que ya se ha completado el alojamiento ofertado por el festival mientras que están cerca de agotarse las entradas.