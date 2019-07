Roberto Bautista de Benlloch a la semifinal de Wimbledon

Roberto Bautista es tenista, de Benlloch y tiene 31 años. Durante su infancia y juventud compaginaba el tenis con el fútbol, dos deportes para los que demostraba grandes dotes y que le llevó a jugar en las categorías inferiores del Villarreal CF, hasta que tuvo que escoger un camino en el que no podía mantener la apuesta por los dos, decidiendo colgar las botas.

Amante de los animales, concretamente de los caballos, siempre que la competición se lo permite trata de escaparse a Benlloch, donde efectúa vida normal, cotidiana, como un vecino más.

Sus vecinos y amigos disfrutan de este momento que le ha llevado a la semifinal de Wimbledon, superando todos los obstáculos que la vida le han puesto por delante y explotando su mejor tenis de forma tardía, aunque lleva ya cinco años entre los 20 mejores tenistas del mundo.

Cuenta en su vitrina particular con nueve títulos ATP y ahora ha conseguido, junto a Rafael Nadal, que por primera vez dos tenistas españoles disputen laas semifinales de Wimbledon. Si se había conseguido en categoría femenina con Conchita Martínez y Arantxa Sánchez Vicario, pero nunca en la masculina.

Por todo ello, en 2015, esta casa le reconoció con el Premio COPE Castellón en la categoría de Deportes "por su trayectoria ascendente que le sitúa como uno de los mejores tenistas españoles del mundo".

Su mejor momento

Bautista pasa por el mejor momento de su carrera deportiva y ha conseguido este año dos victorias frente al número 1 del mundo, Djokovic, que será su rival este viernes en la semifinal de Wimbledon: "Estar en unas semifinales de Grand Slam es un premio y es verdad que he tenido la oportunidad de jugar contra él partidos muy buenos", recalcaba en declaraciones a El Partidazo de COPE.

"Todo es muy reciente. Lo iré asimilando. Me llena de orgullo estar en las semifinales con estos tres - Djokovic, Federer y Nadal - significa que estoy trabajando bien. Es muy importante para mí".

