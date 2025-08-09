Algunos rincones de Castellón escapan de la ola de calor: entre 18 y 32º

La ola de calor va a empezar a afectar este fin de semana y durante espacio de una semana a la provincia de Castellón.

Nos esperan días y noches muy calurosas en las que se deben adoptar precauciones para evitar golpes de calor. Por ejemplo: beber agua, comer alimentos frescos, no realizar deporte al aire libre en las horas centrales del día o evitar la exposición al sol en especial de personas vulnerables como enfermos, ancianos o bebés.

Hay localidades donde sí, hará calor, pero que van a resistir mucho mejor los envites de las temperaturas. Si lo que buscas es dormir y poder salir a la calle a mediodía las poblaciones que van a tener temperaturas nocturnas por debajo de los 20º y máximas entre 30 y 32º van a ser: Castellfort, Castell de Cabres, Vilafranca, Vistabella y con 33º de máxima en Xodos, Cortes de Arenoso, Culla, Pina de Montalgrao, Portell de Morella, Sacañet y la Serratella.

En el lado contrario, donde el calor va a ser más intenso y la previsión es que se acaricien los 40º son Onda, Betxí, Fanzara, Ribesalbles, Sant Joan de Moró y Atzeneta.

Y donde más va a costar dormir por las noches porque las mínimas pueden quedarse por encima de los 26º se sitúan localidades de la Plana Baixa: La Llosa, Moncofa, Nules, Vila-real, Burriana y la Vilavella.

La previsión

En COPE, el experto de Meteored eltiempo.com, Francisco Martín, advierte que lo peor va a llegar a partir del domingo. "Las temperaturas van a subir considerablemente y se va a superar el umbral de temperatura para decir que hay ola de calor, que por ejemplo en Castellón está en 32,6º y que van a rondar los 35 o 36".

Martín explica que en la franja litoral, "la brisa aminoraría las temperaturas extremas diurnas en la costa, pero la situación de bochorno aumentaría", explica Marín desde Meteored que detalla que "tanto los valores máximos como mínimos van a estar entre 4 y 8 grados por encima de lo normal".

Medidas a adoptar para evitar un golpe de calor

Durante el día:

Cuidado con el sol, especialmente entre las 12 y las 17 horas.

Beber abundantes líquidos aunque no se tenga sed.

Evitar las bebidas con cafeína, alcohol o azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación.

Comer abundantes ensaladas, frutas y verduras.

Cuidado con el coche, no dejar a nadie dentro, tampoco a nuestra mascota.

Buscar lugares frescos y a la sombra.

Cuidar especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años.

No realizar ejercicio físico intenso en las horas más calurosas.

Utilizar cremas protectoras adecuadas.

Por la noche: