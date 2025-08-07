La ola de calor afectará a la Comunitat Valenciana "por lo menos una semana"

Hasta ahora y aunque nos quejamos mucho de las altas temperaturas que ha habido en las últimas horas, la Comunitat Valenciana se ha quedado algo al margen de la ola de calor, que esta semana viene afectando a gran parte del territorio nacional, aunque sí que ha hay avisos por altas temperaturas en la provincia de Valencia donde ya este miércoles se alcanzaron los 40º en Ontinyent.

Ya el fin de semana vamos a percibir un incremento de los valores diurnos y nocturnos que van a dejar temperaturas generalizadas por encima de los 35º, a excepción de la costa del Baix Maestrat donde en su franja litoral pueden estar algo por debajo. Por su parte, Alicante tiene localidades donde podrán alcanzarse los 38º en puntos como Villena u Orihuela.

Mientras, de las tres capitales de la Comunitat Valenciana, Castellón y Valencia se van a llevar la palma con valores máximos que podrán alcanzar los 37º el lunes, subiendo dos o tres grados con respecto a las del domingo y manteniéndose en los 35 el resto de la semana, mientras Alicante se quedará entre los 33 y 34º.

En COPE, el experto de Meteored eltiempo.com, Francisco Martín, advierte que lo peor va a llegar a partir del domingo. "Las temperaturas van a subir considerablemente y se va a superar el umbral de temperatura para decir que hay ola de calor, que por ejemplo en Castellón está en 32,6º y que van a rondar los 35 o 36".

El interior será el peor parado

Las temperaturas van a ser incluso más elevadas en el interior. Mientras en la costa las brisas suavizarán ligeramente los registros máximos, aunque serán muy altos, en el interior los valores pueden quedarse cerca de los 40º y, ojo, porque además pueden producirse tormentas secas con lo que ello incrementará el riesgo de que se produzcan incendios forestales y es que no hay previsión de lluvias en el horizonte.

Municipios como Ontinyent en Valencia verán tocar los 40º en el inicio de la próxima semana, mientras que localidades castellonenses también la acariciarán y es que Onda o Atzeneta tienen una previsión que la sitúan en los 39º de cara al lunes, pero contrasta con otras poblaciones del interior norte de Castellón que se convertirán en refugios climáticos naturales ya que se quedarán sobre los 30º de máxima y no llegarán por las noches a los 20. Castellfort, Vistabella o Vilafranca del Cid serán algunos de estos enclaves privilegiados.

Turisme Comunitat Valenciana Castellfort será uno de los mejores enclaves en la Comunitat Valenciana para refugiarse de la ola de calor

"La brisa aminoraría las temperaturas extremas diurnas en la costa, pero la situación de bochorno aumentaría", explica Marín desde Meteored que detalla que "tanto los valores máximos como mínimos van a estar entre 4 y 8 grados por encima de lo normal".

Duración

Esta ola de calor nos va a acompañar una semana. Las previsiones en este momento apuntan a que, mínimo, las temperaturas por encima de los valores normales para la época del año pueden estar con nosotros hasta el jueves de la semana que viene, pero incluso podrían irse unos días más allá, como pronostica desde Meteored Francisco Martín quien asegura que esta situación se prolongará "al menos hasta el jueves 14 y hay algunos escenarios que apuntan a que esta ola de calor podría incluso durar hasta el fin de semana siguiente".

Martín, también señala que van a regresar las noches ecuatoriales o tórridas, aquellas cuyas temperaturas se quedan por encima de los 25º. "Se esperan temperaturas en las zonas costeras de entre 22 y 25º, superando el umbral de noche tropical que es 20º", aunque advierte que "hay modelos meteorológicos que apuntan a temperaturas de entre 24 y 26º para el lunes y el martes", con lo que anuncia que "van a ser unas noches cálidas".

Y a esta situación no se le ve final. A corto y medio plazo no se ven descensos de las temperaturas que se mantendrán por encima de los 35º durante la próxima semana en gran parte de la Comunitat Valenciana.