Rescate de personas y trenes cancelados tras lluvias de más de 170 l/m2 en Castellón

Eslida es el municipio en el que más ha llovido hasta las 8:00 horas.

Día complicado este lunes en Castellón en el que se están cumpliendo las previsiones que llevaron a que en la jornada dominical, numerosos municipios decidieran suspender las clases. Ante ello, se pide evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a cauces de ríos ni barrancos. Tampoco cruzar zonas inundables, por lo que se debe hacer uso del sentido común. Se han cerrado espacios municipales como el Pinar del Grao de Castellón, por ejemplo.

Las lluvias más intensas se trasladan del sur al norte de la provincia de Castellón. Registros que a a las 8:00 horas superan ya los 173 l/m2 en Eslida; 155 en Sueras, 137 en Aín, 118 en Tales, 109 en Chóvar, 106 en Cabanes o 103 en la Vall d´ Uixó, en la red de estaciones de Avamet. Se superaban los 148 en Alfondeguilla a las 4 de la mañana cuando se perdió la conexión con la estación meteorológica.

Donde más ha llovido no se ha activado el aviso rojo, en la Plana Baixa y el nivel de riesgo extremo se ha extendido hasta las 12:00 horas en el Baix Maestrat, a donde se han trasladado las lluvias que serán fuertes durante esta mañana.

La previsión apunta a un día con cielo muy nuboso con chubascos fuertes acompañados de tormenta generalizados. Aviso naranja en toda la provincia por acumulados de más de 140 l/m2 en doce horas en el litoral y de 100 en el interior.

Rescates

Bomberos vigilan cauces de barrancos como el Belcaire y el río Anna en la Plana Baixa para en su transcurrir hasta la desembocadura no se produzcan problemas. Por ahora no hay ninguna situación que deba preocupar. Unas lluvias que han llegado acompañadas de tormentas eléctricas, también en algunos casos de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Se han realizado varias actuaciones a lo largo de la madrugada por los servicios de emergencia. Los bomberos de la Diputación han rescatado a una mujer que iba con su coche y dos perros en Sant Jordi; han atendido a otra mujer en Oropesa del Mar a la que le entraba algo de agua en su vivienda; también en Oropesa han ayudado a la Policía Local porque el agua se llevaba mesas y sillas de la terraza de un bar y, siempre hay quien comete negligencias: los bomberos han tenido que sacar de la zona recreativa del pantano de Sitjar en Onda a una pareja que estaba con su furgoneta en este paraje y que ha quedado atrapada por el fango.

Problemas en las comunicaciones

Habitualmente, el servicio de trenes de Cercanías sufre retrasos en la línea entre Vinaròs, Castellón, Valencia y las lluvias los incrementan. Los trenes de las 7:10 y 7:40 con salida desde Castellón de la Plana han sido cancelados y los trenes tienen retrasos medios de 20 minutos, llegando algunos a sumar hasta 47 minutos de demora.

En cambio, Renfe ha decidido que el de las 8 y 10 tomara su salida en Moncofa, en lugar de hacerlo desde la capital de la Plana, con lo que ha modificado su trayecto al estar separados ambos puntos por 33 kilómetros en sentido sur.

Tampoco circula el tren de las 8:50 con salida desde Valencia.