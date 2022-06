Vila-real conciencia sobre el uso correcto de los vehículos de movilidad personal

La Policía Local de Vila-real desarrolla desde el 6 de junio hasta el 12 de junio una campaña especial de control que tiene como objetivo principal fomentar el correcto uso de los vehículos de movilidad personal (VMP) por las calles de Vila-real para garantizar la seguridad de usuarios y peatones.

Desde el cuerpo policial recuerdan que estos vehículos de movilidad sostenible, especialmente los conocidos como patinetes, están cada vez más presentes en la vía pública y por ello se hace necesario concienciar a la población sobre la normativa de circulación con el fin de mejorar la seguridad vial.

La campaña estará orientada a la vigilancia y control de estos conductores y conductoras con el objetivo de advertir sobre su uso responsable y su adecuación a la normativa.

El intendente de la Policía Local, Ramón Martínez, explica “teniendo presente la vulnerabilidad de los usuarios y usuarias de este tipo de vehículos y de los peatones con que comparten muchos espacios, la campaña busca el incremento de la seguridad y la prevención de accidentes de tráfico, así como contribuir en el buen orden de la movilidad por la ciudad haciendo un uso adecuado de los VMP”.

De esta manera, los agentes recordarán a los conductores de VMP que sólo pueden utilizarse con un único ocupante por vehículo; está prohibido circular por las aceras; tampoco se permite el uso de auriculares, telefonía móvil o similares durante la conducción; es obligatorio utilizar alumbrado y los usuarios y usuarias de estos vehículos están obligados a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas. En el caso de los menores de edad, tendrán una tasa de alcohol en aire espirado de 0 mg/l.

Con motivo de esta campaña se intensificarán los controles en distintos puntos de la ciudad hasta el próximo domingo, para concienciar a los usuarios y usuarias de VMP de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente y con ello contribuir a garantizar una movilidad segura por las calzadas de la ciudad.

Según los datos de la Policía Local, en 2021 se registraron un total de 8 accidentes en los que estaban implicados VMP (1 circulaba por dirección prohibida, 1 no respetó un ceda el paso, 1 por alcoholemia, 1 alcance, 1 por no respetar preferencia paso a su derecha, 1 caída casual, 2 por no respetar STOP). En 2022, se han contabilizado dos accidentes hasta el momento (1 caída casual, 1 alcance).

En cuanto al número de denuncias, entre 2021 y 2022 se han interpuesto un total de 44 por parte de la Policía Local, siendo las principales infracciones circular en dirección prohibida, circular por la acera, hablar por el móvil, incumplir los límites de alcoholemia, e ir dos personas en un VMP, entre otras.