Municipios de Castellón estudian apagar las fuentes por la sequía

El campo es quien más está percibiendo los efectos de la sequía y la falta de lluvias pero ya hay municipios que analizan y estudian medidas de ahorro que pueden generar un impacto visual a los vecinos y que impactarían con tal también de concienciar sobre la gravedad de la falta de lluvias que estamos sufriendo, así como serviría para ahorrar en el consumo de agua. Un ejemplo es Segorbe.

El consistorio de la capital del Alto Palancia valora reducir el caudal o incluso prescindir de las fuentes, con tal de poder reducir el consumo de agua, tal y como en declaraciones a COPE reconoce el concejal de Agricultura, Vicente Bolumar. "Se está estudiando todas las medidas ahorro que se puedan que hacer; las fuentes hay que ir recortando el caudal y si no se pueden enchufar, no se enchufarán y no se pondrán en funcionamiento".

#Audio Cazadores de Castellón "damos de comer y de beber a los animales" por la falta de lluvias #InfoCopeCShttps://t.co/MzEqq7Qqf6 — ?COPE Castellón? (@copecastellon) May 15, 2024





Agricultura

Desde Segorbe se ha emitido una serie de recomendaciones y órdenes para el ahorro de agua que en caso de incumplimiento pueden llevar a sanciones al agricultor. Por ejemplo hacer caballones, limpiar acequias y parcelas y evitar pérdidas de agua.

Las personas del campo están muy concienciadas pero se debe exprimir al máximo este recurso ya que las restricciones pueden incrementarse de cara a los próximos meses, tal y como el concejal de Agricultura, que también es vocal en la comunidad de Regantes de Segorbe, señala a COPE.

"Si no llueve se agravará más. Estamos tomando algunas medidas para que la gente se conciencie de que cada día agua hay menos. Vamos de cara a verano y habrá que poner turnos de riego para que las cosechas se puedan salvar", en caso de que no se produzcan precipitaciones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Fuente sin agua

Una icónica que se ha secado y de la que ya no cae agua es de la de Xodos, punto que servía para muchas personas llenar garrafas o botellas de agua salida directamente de Penyagolosa y de muy buen calidad. De este manantial ya no sale agua y es un ejemplo visual de la extrema sequía que sufrimos.

Las previsiones llevan días apuntando a tormentas que por el momento están dejando lluvias débiles y muy locales. Esto todavía incrementa más la frustración en los municipios del interior que ven pasar los días, acercarse el verano y alejarse las precipitaciones que recarguen pozos, acuíferos y embalses.

El edil de Agricultura de Segorbe detalla que "el agricultor está nervioso porque no sabemos si la cosecha se va a salvar" y lamenta que "pinta de llover no hay. Pasan los días y llover no llueve, el agua es la que hay".