Moncofa conciencia sobre el uso de la mascarilla entre los jóvenes

El Ayuntamiento de Moncofa ha lanzado este fin de semana una campaña de concienciación y sensibilización específicamente dirigida a los jóvenes del municipio por el cumplimiento de las principales normas de seguridad anti Covid-19. Con el lema ‘Los jóvenes de Moncofa somos responsables’, con esta campaña el consistorio pretende que este colectivo poblacional se sensibilice y siga los principales consejos para evitar brotes de la Covid-19 en Moncofa.

El alcalde, Wences Alós, ha explicado que “desde el Ayuntamiento estamos abarcando todos los sectores poblacionales, volcando todos nuestros esfuerzos en mejorar la seguridad de nuestros vecinos y visitantes. En este caso, queremos concienciar a un sector poblacional tan importante como son nuestros jóvenes, pues además de poner en riesgo su salud con conductas inadecuadas pueden convertirse en un transmisor fatal para sus familiares y amigos. Entre todos tenemos que salir de esta situación, y desde las instituciones todos los mensajes de sensibilización que podamos lanzar son pocos”.

En los carteles, sobre una imagen de jóvenes en la playa pueden leerse las normas principales de prevención anti Covid-19 como son: mantén la distancia de seguridad; no te olvides de la mascarilla y utilízala; confía en tus amistades pero no en la idea de que estás libre de contagios y propagación de la Covid-19; no compartas nada con nadie (ni vasos ni botellas); quédate en casa si te sientes mal; si te cuidas a ti nos cuidas a todos; sí que podemos quedar pero en espacios abiertos y al aire libre; no hagas caso de rumores, infórmate de fuentes fiables.

Para la Concejala de Fiestas y Juventud, María Teresa Alemany “en estos momentos en el que la enfermedad esta incidiendo en la población más jóvenes debemos concienciarles de la necesidad de tomar medidas preventivas”.

Hay que tener en cuenta que esta campaña se suma a los mensajes continuos de prevención que está difundiendo el Ayuntamiento de Moncofa a través de todos sus canales de comunicación institucional y carteles informativos distribuidos por el municipio: playas, instalaciones públicas, parques infantiles, etc.

Destaca la colaboración en la campaña de la reina de las Fiestas, Clara Diago, la reina y corte del próximo año y otros jóvenes de la localidad.