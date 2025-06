La medida estrella para hacer frente al mosquito tigre en la Comunitat Valenciana: "14 millones"

Las temperaturas son ya elevadas, en los últimos meses ha llovido mucho y, aunque su presencia no es todavía una plaga se trabaja en reducir la presencia del mosquito tigre, el que más problemas ha causado en los últimos veranos.

Para ello, la Generalitat Valenciana suelta entre los meses de marzo y noviembre un millón y medio de mosquitos tigres machos estériles en Castellón de la Plana, con un total de 14 millones de ejemplares en toda la Comunitat. De hecho, los cálculos son que cada semana se liberan entre 400.000 y 500.000.

El funcionamiento

El mecanismo es soltarlos en parques y jardines de grandes poblaciones: Valencia, Alicante, Castellón de la Plana, Elche, Polinyà de Xuquer, Sagunto, Torrent y Paterna y no hay preocuparse porque no transmiten enfermedades ni pican, según explica Nacho Pla, que es trabajador de la empresa Tragsa. "El macho no pica y no tiene capacidad de transmisión de enfermedades, son solo las hembras".

Pla apunta que "el objetivo es que se apareen con las hembras para que los huevos que pongan sean inviables y, por lo tanto, no tengamos descendencia. Con el paso de las generaciones, la población silvestre va a ir disminuyendo".

Reduce la presencia

La Generalitat destina 900.000 euros a este proyecto de esterilización que ha presentado en Castellón de la Plana y permite reducir la presencia de cuatro de cada cinco mosquitos, según detalla el secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo. "Se han conseguido reducir poblaciones en un 80%. Es es muchísimo".

Añade Tejedo que "se sueltan entre 2.000 y 2.500 machos estériles por hectárea; estos machos se aparean con las hembras y, como los únicos que pican son las hembras, porque necesitan proteína para poder poner los huevos y al poner los huevos que no están fecundados, no eclosionan, no hay larva y desaparecen".

Esta presentación se ha llevado a cabo en el parque Geólogo José Royo de la capital de la Plana y el concejal de Medio Ambiente, Cristian Ramírez, detalla los espacios en los que se está trabajando con la suelta de mosquitos estériles: "Parque Ribalta, Parque de Sensal, el Parque de Rafalafena, la Panderola en el Grao y el geólogo José Royo".

Son un total de 40.000 cada semana en la ciudad de Castellón que se sueltan en parques y jardines y es que "esta técnica es para el mosquito tigre, que es el mosquito urbano, el que más está en los cascos urbanos y no tanto en la zona de Marjalería, donde la presencia es del mosquito común".