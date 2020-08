Luis García en COPE: “Tenemos el mejor equipo de la historia del TAU Castelló”

Luis García, presidente del club de baloncesto Tau Castelló, ha pasado por los micrófonos de COPE para analizar una nueva temporada marcada por la incertidumbre que genera la COVID-19. El club se ha reforzado durante este verano y todo apunta a que lo seguirá haciendo en las próximas semanas.

García se ha mostrado muy satisfecho con la plantilla que se está formando: “Hemos hecho un gran equipo, creo que es el mejor que hemos tenido en toda la historia”. En este sentido, ha asegurado que las buenas noticias en el panorama deportivo son fruto del gran trabajo desarrollado durante la pandemia: “En marzo tuvimos una responsabilidad muy grande con los jugadores, les pusimos en ERTE pero les reforzamos el sueldo con fondos del club. En estos momentos difíciles, la mayoría lo tienen muy claro. Entre ellos hablarán y saben que en Castellón no debemos dinero a nadie. Muchos quieren garantizarse una seguridad económica”.

A las incorporaciones ya realizadas, el máximo responsable de la entidad ha reconocido que en las próximas semanas podría confirmarse alguna más: “Tenemos una relación excelente con el Valencia Basket y en poco tiempo creo que tendremos dos cesiones suyas”. Esto tampoco es cuestión de suerte según el presidente, puesto que “el año pasado tuvimos a un jugador del Unicaja y a otro del Valencia. A ambos les dimos la oportunidad de crecer y progresar, que es lo que buscan los clubes”.

Con el nivel que está obteniendo el conjunto castellonense, el aficionado se pregunta cuáles serán sus objetivos. Ante esta cuestión, el directivo lo tiene claro: “No nos vamos a marcar la meta de ascender sí o sí, pero estoy seguro de que daremos mucha guerra”. Además, ha puesto en valor el mérito de haber formado un plantel para competir con sus condiciones económicas. “Tenemos mejor equipo que otras entidades con más dinero”.

Por lo que respecta a las condiciones marcadas por la COVID-19, García ha opinado que muchos aspectos siguen siendo una incógnita de cara al futuro: “Esto va a ser el pan de cada día, en la ACB ya hay positivos. Tenemos 5 o 6 semanas de preparación y tendremos que jugar partidos, pero la liga empieza el 16 de octubre. Siempre está la duda de cómo estaremos nosotros y el resto de equipos”. Asimismo, ha explicado que esta incertidumbre ha repercutido en la campaña de abonados: “No la empezamos hasta principios de septiembre porque no conocemos las condiciones”.

En cuanto a posibles soluciones, el presidente ha asegurado que “estamos esperando un protocolo de la Federación que no ha llegado todavía”. Sin embargo, ha confirmado que el propio club establecerá las medidas oportunas para garantizar la seguridad en la vuelta a los entrenamientos. En esta línea, ha opinado que la realización de test se ve condicionada por su coste: “Al precio que tienen, no podemos hacerlos cada dos días porque es un dineral. Pero hay que velar por la seguridad de los jugadores”.

La situación sanitaria también pone en riesgo la presencia de espectadores en los pabellones. Este aspecto es una de las preocupaciones para el TAU Castelló, según García. “Confío en que sea posible con una buena disciplina. Si no lo es, nos gustaría que se pudieran ver los partidos en la televisión, si no es como si no existieramos”, ha expresado. Además, ha recalcado que “el espectáculo se forma con los encuentros pero también con su público”.