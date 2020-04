Los sanitarios reclaman que "necesitamos tener a nuestro alcance todo tipo de material"

En las últimas horas, tanto el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, como la consellera de Sanitat, Ana Barceló, han pedido disculpas por no haber puesto a disposición de los profesionales de la sanidad, desde el primer momento, todas las herramientas y el material necesario para protegerles del Covid-19.

Aún así, cuarenta días después del inicio del confinamiento, los profesionales de la sanidad en la Comunidad Valenciana siguen sin contar con todos los elementos indispensables para poder atender con garantías y sin riesgo de contagio a los pacientes.

De hecho, según ha reclamado un médico de Castellón a la Cadena COPE, "necesitamos tener a nuestro alcance todo tipo de material", algo que no sucede hasta el momento. "A día de hoy si dijéramos que cada profesional sanitario tiene que tener una mascarilla homologada que le proteja, no hay. Esa es la auténtica realidad; batas para cambiarse todos los días no hay".

Todo ello lleva a que los profesionales de la sanidad se muestren "más que enfadados, cabreados, desesperados y desconfiados" ante las autoridades sanitarias y los continuos anuncios para dotarles de material y protección.

Y es que lamentan que ese material deberían tenerlo "con suficiencia" ya que temen que "de aquí dentro de mes y medio si que tendremos material de sobra para dar y vender, pero ahora no estamos teniendo el material".

Recientemente, y tal y como denunció el sindicato CSIF, la consellería de Sanitat dotó a diversos centros de salud, así como a numeroso personal del Hospital General de Castellón y de otros centros de la Comunidad Valenciana de unas mascarillas de obra, que no estaban homologadas pero que incluso están caducadas y que ya han sido retiradas ante la alerta creada entre el personal.

Todo ésto es asimilado con resignación por los sanitarios ya que "sé que a finales de enero se le pidió a la administración autonómica que adoptara las medidas para evitar contagios".

Concluye este médico advirtiendo que "si cada día un profesional de un centro sanitario debiera utilizar una mascarilla FFP2 no hay para todos".

También se ha referido este profesional sanitario a los mensajes de disculpas lanzados por Ximo Puig y Ana Barceló. "Algo no se ha hecho bien y lo primero que hay que hacer es reconocer que no se han hecho las cosas bien desde el primer momento y, a partir de ahí, intentar no dejarnos con cierta parte del cuerpo al aire y garantizarnos que estamos todos protegidos".