Los chiringuitos le piden al ayuntamiento de Castellón que medie con Costas para poder abrir este mes de junio

Los chiringuitos del litoral de Castellón de la Plana, por el momento, no tienen autorización de Costas para abrir hasta julio por la nidificación del chorlitejo patinegro, especie de ave que anida en el área protegida de la playa de El Serradal, lo que hace que no se autorice la apertura de los establecimientos situados en las playas de El Pinar y el Gurugú. Una ave que no anida en estos emplazamientos.

Por ello, los chiringuitos reclaman la intercesión de la alcaldesa, como ya hizo el año pasado, aunque por ahora no se ha producido, para que Medio Ambiente emita un informe favorable y puedan abrir, tal y como rezan las concesiones.

Javier Alegre, gerente de Dharma y portavoz de la Asociación de Empresarios y Entidades Deportivas Playas de Castellón (ADEPLA), explica a COPE que "es imposible que anida en una playa en la que Costas tiene trabajando maquinaria pesada para llevarse arena a Benicàssim o en El Pinar que es una zona en la que hay mucha actividad deportiva. Aquí no anida desde hace muchos años".

El inicio del montaje de los chiringuitos se ha iniciado y se continúa con ello, con la esperanza de que finalmente no tengan que esperar a abrir hasta julio y los castellonenses puedan disfrutar de los chiringuitos en la playa como ocurre en el resto de municipios.

"Que un día se nos diga que podemos empezar el día 1 de junio y que a los tres días nos digan que no, que es hasta el 1 de julio", por lo que los locales pusieron en marcha su instalación y no la han detenido. "Hemos iniciado la puesta en marcha de las instalaciones y es imposible echar marcha atrás".

Por ello, reclama "voluntad política" para solucionar un problema que no es nuevo. Ya el año pasado, justo después del confinamiento, ocurrió una circunstancia similar y, en dos días, la consellería de Medio Ambiente emitió un informe en el que rechazaba que el chorlitejo patinegro se viera afectado por los chiringuitos.