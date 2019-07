La ITV no ofrece cita previa en Castellón hasta mitad de septiembre

Las personas que se ven obligadas a pasar la Inspección Técnica de su vehículo están sufriendo largas colas y desesperación. Alrededor de dos horas de cola para hacer la ITV con las incomodidades que produce y a lo que se une las altas temperaturas.

Serios problemas que se suman al retraso en la cita previa que acumula demoras superiores a los dos meses: De hecho, en Castellón la primera cita disponible aparece para la segunda semana de septiembre y en Vila-real no se da cita más allá de la primera semana de septiembre pese a no existir antes disponibilidad. A través de la página web no figura la posibilidad de pedir cita previa en Vinaròs.

La Generalitat aprueba los nuevos precios para pasar la ITV Se reduce para un 62% de los vehículos y se incrementa para un 26% Castellón 10 may 2019 - 13:15

La Inspección Técnica es un requisito obligatorio para que los vehículos puedan circular por las carreteras y, ademáas, hacerlo en condiciones de seguridad tanto para los propios ocupantes de éste, como para el resto de personas.