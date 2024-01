El Hospital General avanza en su plan funcional: "queremos feed-back con la ciudadanía"

Raúl Ferrando, gerente del Departamento de Salud de Castelló, ha analizado en los micrófonos de COPE el proyecto de construcción del nuevo edificio del Hospital General. Un proyecto que apareció al final de la anterior legislatura, como una de las grandes bazas de Ximo Puig cara a las elecciones, pero que ahora ha sufrido una reformulación.

Ferrando nos ha explicado que "esto va a ver la luz, no es lo que originalmente se planteó sino que es un nuevo proyecto. La primera pelota estaba en mi tejado que era la redacción de un plan funcional, y es en lo que hemos centrado el trabajo en estos meses. Hemos desarrollado en papel en lo que queremos desarrollar en este nuevo espacio. Se ha culminado en Navidad y ahora está en manos de conselleria que debe tirar adelante la segunda fase".

Un plan que no se esperará a la construcción del nuevo edificio sino que ya se impulsará este mismo año: "han sido muchos meses de reuniones y de obtener información de los que están en primera línea de batalla para hacer este plan de funcionalidad. El feed-back no parece malo. En 2024 espero ver el inicio del trabajo del plan funcional. Vamos a hacerlo no sólo nosotros, sino que le vamos a pedir a la ciudadanía que nos diga cómo lo quiere".

Una de las cuestiones que lo marcarán, sin duda, son las actuales obras en las Urgencias del centro hospitalario de la capital, por el que el gerente ha apuntado que "nos está acomplejando mucho el servicio en esta unidad, pido disculpas por ello. Con el nuevo hospital va a ver redimensionada su espacio, va a tener que llegar acompañada de un refuerzo de personal".

Una vez finalizadas estas obras, ya se está planteando la construcción dle nuevo edificio, que eso sí no supondrá un abandono del actual: "No se trata que lo viejo se quede obsoleto, sino que necesitamos ese espacio para integrarlo y convertirlo en una estructura sanitaria que de verdad dé cobertura a las necesidades de los 600 mil habitantes de la provincia".





Prioridades ante la lista de espera

Raúl Ferrando también entró en uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía: el colapso del servicio de Urgencias y las largas listas de espera para las operaciones. Sobre lo primero, el gerente del Departamento de Salud de Castellón marcaba un proyecto que lanzaron y que ya está dando resultados: "Nos hemos centrado en las prioridades 1 (pacientes más complejos y graves), para tratar de reducir la espera de este tipo de paciente. Ahí hemos conseguido reducir de manera significativa. Está claro que eso impacta en lo menos grave que ha subido levemente pero hay que ir paso a paso".

Junto a ello, Ferrando ha destacado la gran labor de los médicos de Atención Primaria ("el colapso en Urgencias no es tanto gracias al trabajo en atención primaria. Hemos de trabajar de manera conjunta, no es una sanidad diferente") a la vez que ha apuntado el gran problema del que todavía se traen las consecuencias en el retraso de las operaciones: "La pandemia fue una losa importante, que ha hecho que eso sea complicado descongestionarlo".





Pico de contagios de gripe

Pero ahora la preocupación está por el alto número de contagios de infecciones respiratorias. Gripe y Covid saturan los servicios de urgencias. Ante ello, Ferrando ha apuntado que "ahora estamos ante un combo al que ya hemos llegado al pico, aunque ahora viene el impacto en entornos sanitarios más fuerte. Vamos a esperar si podemos frenar esta última acometida".

De cara a lograrlo, el gerente del Departamento de Salud de Castelló ha destacado 2 herramientas vitales para frenar su aumento. Por un lado el uso de la mascarilla en los centros sanitarios, del que apunta que "es incómoda pero es lo que acabó frenando la pandemia. Está la vacuna que es clave, pero la mascarilla es un protector. Su uso es controvertido pero tenemos que tener claro que es la herramienta. Su uso es de sentido común y más en entornos sanitarios".

Y el otro es la vacunación, ya abierta para todo mayor de 18 años en los centros salud: "La población nos tenemos que acostumbrar a ello. Entiendo que hay gente que piensa que se ha vacunado y ha cogido igual la gripe, pero la intensidad y los síntomas son menores".