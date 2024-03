La Farola culmina su aumento de brillo con el Sol Repsol

En 2021 fuera Alejandra Herrador y Emanuel Carlucci de Atalaya, y poco después recibieron la Estrella Michelin. En 2022 Rubén Miralles, que poco después lograba el Sol Repsol. Y en 2023, los vencedores del premio GastroCope Castellón a los Cocineros del Año también han ampliado reconocimientos.

#Audio Premio GastroCope Castellón a Cocineros del Año para María Adrián y José Vicente Garnés #GastroCopeCShttps://t.co/1dvLHRAJWm — ?COPE Castellón? (@copecastellon) December 14, 2023





José Vicente Garnés y María Adrián, desde el restaurante La Farola de Altura, lo lograron en noviembre y desde entonces no paran de recibir destacadas nominaciones. Y especialmente 2 de los destacados. Por un lado, dentro de la Guía Michelin, este 2024 estrenan Bib Gourmand, el sello que destaca la gran relación calidad-precio y que es el adelanto a una posible estrella. Sobre ello hemos hablado en COPE con José Vicente Garnés, que a modo de anécdota nos explica cómo lo conoció: "estaba cocinando legumbres con un colega, y me llegó un Whatsapp de Pedro Salas que me decía enhorabuena. Yo pensaba que se había equivocado pero me pasó una captura de pantalla y fue un subidón total".

Pero a falta de uno buenos son 2 destacadps. Y es que el pasado lunes se dieron a conocer los Soles Repsol, en una gala celebrada en Cartagena. En ella, se celebró el segundo Sol para Atalaya pero también el estreno con el primero para La Farola.

Garnés nos destaca sobre ello que "te quedas a media mañana que no sabes ni por dónde te pega el aire. Encantados de asistir a la gala, ha sido algo muy bonito, que te hace dar cuenta que todos los momentos complicados que pasamos también se gratifican. Ha sido increíble".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Un cambio decisivo

Un doble reconocimiento nacional, que es triple contando el nuestro del pasado mes de diciembre, y que da valor a una apuesta y una propuesta que nació con un arriesgado cambio, que enfadó a algunos vecinos de Altura pero que ha resultado exitoso.

Y es que nos recordaba el chef de La Farola que "era un lugar donde la gente del pueblo nos venía todos los días a almorzar, tomar el café... lo que es un bar de pueblo. Y de repente les dices que se acaba, que sólo queremos restaurante, pues hubo gente que lo entendió y otros no, pero es que sino nos hubiéramos muerto".

El horario, realmente, era inasumible para su propuesta: "María y yo nos levantábamos a las 6 de la mañana para poder venir y preparar lo de las comidas porque a las 8 se abría la puerta para servir cafés y ya no podía estar en la cocina. Luego a las 11 teníamos que cerrar porque sino era imposible preparar la sala... así hasta que dijimos que no podíamos más".

Un cambio para el que ha resultado vital el apoyo de los padres de José Vicente, la primera generación en La Farola cuando era bar, y que también reciben su parte de Sol: "mis padres me decían que tuviera cuidado porque eso había funcionado siempre. Por suerte dimos el paso del que estamos súper contentos y mis padres también pletóricos".

#Audio Ya puedes volver a escuchar el #GastroCopeCS de esta semana con José Vicente Garnés desde La Farola y Silvia Franch presentando las Jornadas de la Alcachofa y la Trufa Negra en la Muntanyeta de Sant Antoni https://t.co/uUQqiMkHiO — ?COPE Castellón? (@copecastellon) March 7, 2024





Pies en el suelo

¿Y ahora qué? Pues Garnés es claro: a seguir igual, con los pies en el suelo, y con las manos trabajando su huerto.

"Desde nuestro aceite a los productos de huerta para poder cocinar cno nuestros productos. Y por supuesto con los pies en el suelo, lo tenemos muy claro. Sabemos quién somos y de dónde venimos".