De la Escuela de Artes de Castellón al MOMA de Nueva York: descubre el proyecto que ha saltado el charco

L’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD) participa en la décima edición del Biodesign Challenge 2025, un programa educativo internacional que reúne a más de 60 instituciones académicas de 20 países en torno al futuro de la biotecnología, el arte y el diseño. El evento se celebrará hoy y mañana en la Parsons School of Design y el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York. La propuesta que l’EASD Castelló presenta lleva por título From Flood to Future, y es un proyecto de diseño especulativo que imagina cómo podrían transformarse nuestras ciudades frente a fenómenos climáticos extremos. Parte de un hecho reciente y doloroso, la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que “en 2024 afectó a la Comunidad Valenciana y provocó la muerte de 228 personas, muchas de ellas sin haber recibido ningún aviso de las autoridades competentes”, señalan fuentes del centro.

Desde la asignatura Futures Design, el alumnado ha desarrollado esta propuesta como un ejercicio de investigación crítica, imaginación proyectiva y compromiso social. Se trata de una ciudad futura que ha reconfigurado por completo su forma de habitar: viviendas elevadas a partir del primer piso, conectadas por pasarelas aéreas; un sistema urbano que funciona como “ciudad esponja”, con vegetación autóctona y suelos drenantes; refugios multifuncionales inspirados en estructuras naturales; y una red ciudadana de alerta temprana llamada ALEA, descentralizada, colaborativa y conectada a sensores climáticos.

Imagen promocional completa

El proyecto se apoya en principios de biomimetismo, tomando como referencia estructuras naturales como las diatomeas y la forma hexagonal, presente en organismos vivos, cristales o tejidos celulares. Esta geometría sirve como base estructural por su eficiencia, modularidad y capacidad de conexión.

From Flood to Future ha sido concebido y desarrollado por un equipo multidisciplinar de estudiantes de diseño gráfico, producto e interiores, acompañados por dos docentes de la EASD Castelló que han guiado el proceso desde una mirada pedagógica, especulativa y crítica.

El proyecto se presenta oficialmente en la BDC Summit 2025 bajo el lema Biodesigning the Global Village, donde se expondrán propuestas que exploran el papel del biodesarrollo en un mundo interconectado. El evento culminará con una exposición en la Parsons School of Design y una presentación en el MoMA de Nueva York, que acoge una selección de los trabajos más relevantes.

“Con From Flood to Future, la EASD Castelló pone en valor el diseño como herramienta para imaginar alternativas, generar conciencia y construir futuros más justos, resilientes y sostenibles”, explican.