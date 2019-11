Dos partidos de juveniles se saldan con una agresión a un menor y dos intentos de agresión al árbitro

El fin de semana se ha saldado con dos graves incidentes en el fútbol base de la provincia de Castellón y, más concretamente, en categoría juvenil donde se han producido estos hechos.

El primero de ellos en un encuentro entre el San Pedro y el Alqueries. Tras ser expulsado un jugador del equipo local, "ha saltado un hombre del público que estaba en la tercera fila de la grada con la intención de agredir a dicho jugador puesto que la jugada se ha desarrollado en la banda cercana a la grada", explica el árbitro del encuentro en el acta.

"Dicho hombre ha zarandeado en repetidas opcasiones y golpeado a dicho jugador", continúa e "inmediatamente se ha producido un tumulto de gente del público, jugadores y directivos para intentar separar y calmar los ánimos".

De hecho, "el conserje de las instalaciones ha llamado a la Guardia Civil y yo he indicado que sea identificado y expulsado del campo dicho aficionado para poder continuar con el partido que se ha desarrollado sin más incidencias". Desde el Alqueries, "me ha comentado que era un hombre de Nules y no tiene ningún tipo de relación con el Alqueries CF", a la vez que "tampoco hemos podido indentificar a dicho aficionado puesto que ha abandonado las instalaciones deportivas", según se le comunicó al árbitro.

CD Vall d'Alba - CF Sant Mateu

En otro encuentro de juveniles entre el CD Vall d'Alba y la CF Sant Mateu, en el minuto 80 fue expulsado un jugador visitante por dirigirse al juez de la contienda diciéndole: "Eres un gilipollas, me cago en tu puta madre, hijo de la gran puta". Tras ello, se dirigió hacia el árbitro "con la clara intención de agredirme, teniendo que ser sujetado por los jugadores del equipo local, sin llegar a su principal objetivo que era agredirme", incluso reconoce que tuvo que desplazarse unos metros "para que éste no consiguese su objetivo".

Tras ello, el delegado visitante que estaba en el banquillo también fue expulsado "por entrar al terreno de juego sin mi autorización hasta donde yo me situaba en el centro del campo, recorriendo 50 metros y dirigiéndose a mi gesticulando con los brazos en altos", a la vez que exclamaba "nosotros nos vamos de aquí".

Por ello, en el minuto 80 decide suspender el encuentro el árbitro "tras la actitud agresiva, intimidante y amenazante del jugador visitante número 17. Decidí suspender el partido con el resultado momentáneo de 3-0".

Pero incluso otro futbolista visitante trató de agredir al árbitro: "Un jugador sustituto del CF Sant Mateu, el cual no puedo identificar, entra dentro del terreno de juego con la intención de agredirme, teniendo que ser sujetado y dirigiéndose a mi con los siguientes términos: Hijo de puta, ven aquí que te vamos a partir las piernas".

Por todo ello y dado que "el delegado de campo local no me garantiza mi integridad física, decido dar por finalizado el encuentro".