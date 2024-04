DePol aterriza en Betxí en un nuevo Club 100

DePol llega este miércoles al Auditori Municipal de Betxí (19:45 h.), para protagonizar un nuevo Club 100 y mostrar su lado más íntimo y acústico tras sus dos primeros años de carrera. En este tiempo ha consolidado su frescura musical y ha convertido en uno de los artistas con más proyección del momento en el pop nacional.





Casi un millón y medio de personas sintonizan con él mensualmente en una de las mayores plataformas de 'streaming', su primer tema, 'Quién diría', consiguió un doble disco de platino y no hay una 'playlist' viral de la que no forme parte alguno de sus temas.

Además, Betxí, será el primer lugar donde interpretará en este formato, su nuevo single “Dime solo si has pensao” lanzado el pasado viernes. Nacida del desamor del artista, la canción esconde una dedicatoria muy especial: "habla de una chica que a mí me gustaba y estaba con otra persona. Yo sentía que no se merecía eso y pensaba que yo le podía dar algo mejor". Este desapego es el tema que normalmente trabaja el joven artista en sus canciones, pero en 'Dime solo si has pensao' se sale un poco de la línea de sus últimos hits: "Es una canción distinta a 'Ibiza', 'De Fiesta', 'Quién diría', pero sigue manteniendo la esencia de DePol que es lo que ha hecho a la gente conectar conmigo".





DePol estará acompañado en el escenario únicamente por un guitarrista, y llega dispuesto a mantener una conexión especial con el público asistente. El Ayuntamiento de Betxí ofrece la posibilidad de vivirlo de manera gratuita a través de las invitaciones disponibles en la Biblioteca Municipal, válidas hasta completar aforo.