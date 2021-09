Condenado por malversación un ex concejal de Compromis en Vinaròs

En Vinaròs, el que fuera concejal por Compromis y miembro del Gobierno municipal, Jordi Moliner, ha sido condenado por la Audiencia Provincial a seis meses de prisión, inhabilitación y suspensión de empleo y sueldo público durante dos años por malversación de caudales públicos debido a la detección de más de medio centenar de reintegros en cuentas bancarias de más de 9.200 euros procedentes del Consell Local Agrari que presidía como concejal de Agricultura y que se efectuaron entre los meses de febrero y mayo de 2019.

Moliner fue destituido por el anterior alcalde, Enric Pla, cuando se detectó el fraude y ya ha devuelto el dinero sustraído. "El ayuntamiento se personó como acusación particular y hemos ido de la mano del ministerio fiscal".

El actual primer edil, Guillem Alsina hace autocrítica de los mecanismos municipales que no detectaron los tejemanejes de Moliner. "Ha estado un caso desagradable para todos los que compartimos tiempo de Gobierno con Jordi Moliner. Ponemos punto y final a una historia que no se tiene que repetir y, por parte del Ayuntamiento de Vinaròs, se han puesto todos los mecanismos en marcha después de detectar este error que tuvo la administración y no supo controlar los hechos que le permitieron a Jordi Moliner hacer este reintegro".