La ciudad de Castellón se erige en "locomotora de la provincia": crea el 40% de los empleos

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, se ha referido a los buenos datos de empleo que ha venido registrando la ciudad de Castellón en los últimos meses y que se reflejan en el último informe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondiente al pasado mes de julio.

Carrasco ha resaltado que “la ciudad de Castellón crea ya cuatro de cada diez puestos de trabajo en la provincia, ejerciendo y consolidándose como verdadera locomotora económica y de empleo de nuestras comarcas. Y, a medida que vamos avanzando en esta legislatura, la economía de la ciudad de Castellón está cada vez más viva, más dinámica y aumentan también el número de contratos”.

La alcaldesa ha insistido en que “el paro continúa una marcada tendencia a la baja en nuestra ciudad y en julio descendió por sexto mes consecutivo, dejando la cifra de 11.308 personas desempleadas, o lo que es lo mismo, la cifra de paro más bajo de los últimos diecisiete años. Estas 11.308 personas que siguen buscando empleo en Castellón son, para este equipo de gobierno, 11.308 motivos y razones para seguir trabajando en la fórmulas que continúen avanzando en políticas de inserción laboral y generación de puestos de trabajo”.

“Porque sabemos de la importancia del empleo para las familias castellonenses para su futuro. Porque no hay mejor política social que la creación de empleo. Porque el empleo es sinónimo de progreso y permite pagar pensiones, realizar inversiones y garantizar el Estado del Bienestar”, ha asegurado.

Respecto a los nuevos puestos de trabajo que se han generado en la capital, Begoña Carrasco ha recordado que “se han registrado 5.324 nuevas contrataciones en Castellón ciudad, las más elevadas desde octubre de 2023, lo que supone un indicador también muy revelador de la tendencia en la creación de empleo”.

49,7% contratos de mujeres

La alcaldesa de Castellón ha querido abundar en el aspecto de las contrataciones y poner el acento “en la importancia que tienen las políticas de empleo dirigido a las mujeres en la ciudad de Castellón”.

Así Carrasco ha indicado que “según los últimos datos del SEPE, del total de los contratos generados en la ciudad de Castellón en el último mes, el 49,7% fueron mujeres, algo muy importante porque son precisamente las mujeres uno de los colectivos más castigados por el desempleo, sobre todo de larga duración. Porque un empleo es fundamental pare lograr la Igualdad de oportunidades por la que tanto trabajamos desde el Ayuntamiento de Castellón”.

La alcaldesa ha recordado también que “desde el equipo de gobierno municipal pusimos en marcha el Taller de Empleo de Mujeres, siendo el primero de este tipo ofrecido en la ciudad de Castellón, dedicado específicamente para promover la inserción laboral femenina en exclusiva a través del Centro Municipal de Formación Tetuán XIV”.

Empleo con certificado de calidad

En relación a la labor que se realiza desde el área de Empleo, su concejal responsable, Juan Carlos Redondo, ha anunciado que “la Agencia de Desarrollo Local-CastellóCREA ha logrado la Certificación del Sistema de Calidad conforme la norma UNE-EN-ISO 9001:2015".

El concejal ha indicado que “este reconocimiento por la calidad del trabajo realizado comprende los Servicios de Información y Orientación Laboral, así como el Taller de Empleo y la formación ocupacional”.

Esta auditoría destaca asimismo “la labor que se realiza desde el Área de Orientación Laboral y la reciente implantación de dos tótems digitales de comunicación en el Edificio de Quatre Cantons y en el Centro Municipal de Formación Tetuán XIV, facilitando de este modo la interacción de la ciudadanía con la administración y el acceso a información relevante y recursos disponibles en materia de empleo”.

“La Certificación en Calidad reconoce como puntos fuertes la implicación de todo el personal del área, así como el reconocimiento a la apuesta y la implicación en materia de empleo por parte de la alcaldesa, Begoña Carrasco”, ha indicado.

El nuevo certificado tiene una vigencia hasta septiembre de 2027. Actualmente, son dos los negociados que cuentan con la Certificación de Calidad, la Agencia de Desarrollo Local-CastellóCREA y el Negociado de Convivencia Social e Intercultural.