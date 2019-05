Chema García sigue ampliando su leyenda en el Tau Castelló

Pocos días después de confirmar la continuidad de Joan Faner, ahora ha sido el turno del escolta Chema García, que con ésta sumará su undécima temporada en el conjunto castellonense.

Sin lugar a dudas, no ha sorprendido la renovación del capitán, e incluso el propio García en la rueda de prensa de presentación del acuerdo ha apuntado que “mi primera opción siempre que acaba una temporada es seguir en Castellón, como se cierra tan pronto todo no da tiempo a escuchar ofertas, porque yo lo que quiero es retirarme aquí”.

Con ello, el extremeño ya empieza a pensar en un año “que se presenta con mucha ilusión” tras una temporada que no ha sido positiva ni en lo personal ni en el colectivo pero que “nos ha servido para aprender de cara al próximo año”.

Y es que García ha destacado una de las razones de uno de sus años más oscuros: “Mi temporada no ha sido buena ya que he padecido ansiedad. No he estado al nivel que tocaba y me exigía tanto los técnicos como yo. Estoy triste por ello, pero ya estoy en manos de gente que me ayuda para alcanzar un nivel óptimo”.

Cabe recordar que esta pasada temporada Chema García ha promediado en los 28 partidos que ha disputado 15'36” minutos disputados con 3,3 puntos, 1,1 rebotes, 2 asistencias y una valoración media de 3,8.

Tampoco en lo colectivo ha sido un año para recordar, ya que en opinión del capitán “no hemos dado la talla de las circunstancias, se nos exigía más ambición, aunque esto nos debe servir a aprender a luchar partido a partido”.

Para finalizar, Chema también ha tenido unas palabras especiales para el técnico del Tau Castelló, Toni Ten, con el que lleva estos 11 años en la casa, y al que “sólo le puedo dedicar palabras bonitas, estoy en LEB Oro por la confianza que me ha dado él y me ha ayudado a crecer como jugador".

Por su parte, el presidente de la entidad, Luis García, ha resaltado la figura del escolta extremeño, como “un hombre que siempre ha estado tirando del carro y pese a ser de Plasencia ha hecho su vida aquí en Castellón, y para nosotros es un gran amigo”.

Con ésta ya son 2 las renovaciones de Tau Castelló para su quinto proyecto en LEB Oro.