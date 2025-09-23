COPE
Rafa Nadal comparte un "mensaje de alerta" tras detectar vídeos generados con la IA con su imagen y su voz dando consejos de inversión

El tenista balear se ha visto obligado a denunciar este hecho después de ver estos vídeos, tanto él como su equipo.

Rafa Nadal, durante la entrega de los Premios Laureus de este año

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

En un mundo marcado por la Inteligencia Artificial, uno no sabe cuándo algo es verdad o es mentira, y lo peor de todo, que como todo va evolucionado y las técnicas mejoran, esa Inteligencia Artificial cada vez es mejor y puede provocar numerosos problemas.

Uno de los afectados con este problema de la IA ha sido el extrenista Rafa Nadal. El ganador de 22 Grands Slams ha compartido en redes sociales "un mensaje de alerta".

Como reconoce él, esto es "algo poco habitual en mis redes", pero "necesario". En este mensaje, el balear desvela que tanto él, como su equipo han detectado "que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz."  

Como apunta Nadal, "en estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí". 

Por ello, Nadal avisa a todo el mundo que le puede seguir en redes sociales que tengan cuidado "por favor" ya que se trata de "publicidad engañosa". 

"Yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes. Gracias a todos por la atención y el apoyo", concluye el mensaje del que fuera número 1 del tenis mundial.

