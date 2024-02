La cerámica castellonense saca músculo ante un 2024 entre temeroso y esperanzador

El sector azulejero ve con esperanza la celebración de Cevisama pero también de otros eventos. De momento, en Feria Valencia la segunda jornada está marcada por el protagonismo de 3 empresas. Ingeneo, RealOnda y Fustecma, que ayer lograron los Alfa de Oro, que reconocen los proyectos novedosos e innovadores dentro del sector.

Justamente con esta última hemos hablado. Desde La Vilavella y con la familia como emblema, la empresa especializada en aportar soluciones integrales y a medida de interiorismo comercial, reforma del hogar y expositores y tiendas cerámicas se ha mostrado más que satisfecho con este galardón, para un proyecto, llamado Sish, que nos ha presentado su gerente, José Matas. “Recibir el Alfa ha sido muy emotivo. Hemos trabajado mucho, han sido varias empresas la que hemos trabajado unidos para ayudar a que la cerámica pueda vender más. Estamos haciendo un complemento para poder vender mejor los productos. Es una experiencia que te hace vender mejor los azulejos”.

El premio ya ha tenido resultados, y es que son varios clientes interesados en su implantación: “Se llama Sish. Ya tenemos varias empresas que lo estamos mirando la manera de aplicarlo, ya que son varias las opciones para llevarlo adelante. Y es que lo ofrecemos a medida de cada cliente”.

Lo que reconoce José Matas es que este proyecto es el resultado de un trabajo de toda la familia, de las 2 generaciones implicadas ya sea en cuestiones más tecnológicas como con las más básicas: “Nuestros hijos han sido importantes para nosotros. A un hijo mío le interesa lo de la tecnología y es el que ha llevado todo ese tema, y otro está más centrado en electromecánica, y gracias a ellos hemos podido sacar adelante ese producto. A ello sumado la cabezonería mía nos ha conllevado a conseguir algo muy bonito”.

Recuerda Matas en COPE eso sí que “Nos han dado el Alfa pero tenemos más tecnología para mostrar, como un sistema QR donde a través del teléfono te puedes descargar toda la información. Nos hemos puesto mucho las pilas en innovación. También hemos creado una experiencia a través de un azulejo arenoso”.

Otra empresa como es la comercializadora APE Grupo también ha lanzado sus propuestas en Feria Valencia, aunque también refuerza su apuesta en su showroom de la ciudad de Castellón. The Perfect Mix Experience arrancó la pasada semana y de nuevo se corrobora como evento importante para dar a conocer las novedades de sus 4 marcas: Ape, Carmen, Xlining e IlBagno.

“Hemos querido hacerlo un poco diferente. En Cevisama hemos instalado un stand más conceptual como punto de conexión con nuestras instalaciones de Castellón, un showroom más amplio donde podemos presentar mejor el producto”.

Esta cita vive esta semana una actividad frenética, especialmente en el showroom, donde se está contando con ponencias de otros ámbitos como el diseño, la arquitectura o la distribución, con el Design Day el jueves como fecha grande, a lo que se suman presentaciones de nuevas líneas con colaboración importante. Nos ha destacado David Pellicer, su director comercial, 2 en concreto: Esencia Material de Erico Navazo y A Piedi de Davide Doppioni.

?? ?????? ?????????????? ?????? ????????????????????- ????/????



Today we delved into the fascinating world of ceramic distribution. ANDIMAC brought current topics like Artificial Intelligence. In addition, distinguished customers visited our showroom. pic.twitter.com/r0DU0SvjCW