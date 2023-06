El catedrático de la UJI Eduardo Peris, premiado por la centenaria Royal Society of Chemistry

El catedrático de Química Inorgánica de la Universitat Jaume I de Castelló Eduardo Peris ha obtenido el Premio Mond-Nyholm de la Royal Society of Chemistry (RSC) en reconocimiento a sus aportaciones dentro de los campos de la química organometálica y la catálisis. El comunicado realizado por la RSC destaca que el profesor Peris ha sido distinguido con este galardón por la aplicación del pensamiento creativo en el planteamiento de retos fundamentales en química organometálica y catálisis. El premio Mond-Nyholm de la RSC, que es uno de los premios internacionales más prestigiosos dentro del área de química, distingue cada año a un investigador o investigadora dentro del área de la Química Inorgánica.

Tras conocer la noticia, Eduardo Peris ha comentado que «no me lo podía creer. Echar un vistazo a la lista de anteriores galardonados, muchos de ellos referentes para mí dentro del campo de la química, hace que me sienta sorprendido, agradecido y tremendamente abrumado». «Me siento muy honrado por este galardón que reconoce el trabajo de todos los investigadores e investigadoras que forman y han formado parte de mi grupo de investigación». «No sería justo dejar de mencionar a la Dra. Macarena Poyatos, co-supervisora del grupo de investigación, sin cuyo trabajo y continuas aportaciones este premio no habría sido posible y también quiero hacer mención especial a la persona que presentó mi candidatura al premio, por la gran confianza que demostró al pensar que yo podría acceder a él».

Eduardo Peris comenta que, si tuviera que elegir a un investigador que haya dejado una clara influencia en su forma de enfocar la investigación, este sería Bob Crabtree de la Universidad de Yale. «Nunca conocí a un químico con una mente tan brillante y tal capacidad para resolver problemas complejos aplicando soluciones sencillas». «Siempre recuerdo -explica-, algo que me dijo una vez cuando tuve un resultado muy inesperado (y no deseado) en uno de mis experimentos“ los resultados inesperados siempre esconden la semilla de un descubrimiento extraordinario". Siempre tengo presente esta cita y la uso a menudo con mis estudiantes».

Actualmente, el grupo de investigación de Eduardo Peris trabaja en el diseño de moléculas con una o varias propiedades programadas intencionadamente. Por ejemplo, diseñan moléculas grandes con cavidades (cajas moleculares) que pueden albergar moléculas más pequeñas, con objeto de comprender mejor los procesos que conducen a la captación y liberación de moléculas a partir de cajas moleculares. Este campo de investigación es muy importante ya que muchos procesos biológicos, como la catálisis enzimática, se fundamenta en la existencia de interacciones entre moléculas de gran tamaño. La preparación de cajas moleculares y el estudio de su interacción selectiva con moléculas de interés biológico es una forma de imitar los procesos químicos y biológicos que se producen en la naturaleza.

La investigación del grupo de investigación de Eduardo Peris también se centra en la preparación de catalizadores con propiedades mejoradas. Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química y, por tanto, da lugar a reacciones químicas más eficientes desde el punto de vista energético. El diseño y la aplicación de nuevos catalizadores y sistemas catalíticos tiene como doble objetivo la protección del medio ambiente y el beneficio económico, ya que los catalizadores ayudan a reducir el coste energético necesario para fabricar productos valiosos, y disminuyen la cantidad de residuos químicos.

Los premios de la Royal Society of Chemistry han galardonado la excelencia en las ciencias químicas durante más de 150 años y reconocen los logros de personas, equipos y organizaciones en el avance de esta disciplina científica. En 2019, la organización hizo una revisión de esta cartera para reflejar mejor el trabajo y la cultura científicos modernos. Los ganadores de esta edición se unen a una prestigiosa lista que incluye a más de 60 Premios Nobel. El profesor Peris recibirá 3.000 libras esterlinas, una medalla y será invitado a realizar una gira de conferencias por universidades británicas e irlandesas a lo largo del año 2024.

La Royal Society of Chemistry es una organización internacional que conecta al personal científico en química entre sí, con especialistas de otras disciplinas y con la sociedad en su conjunto. Fundada en 1841 y con sede en Londres (Reino Unido), cuenta con más de 50.000 miembros en todo el mundo. Su directora general, Helen Pain, ha asegurado que «las ciencias químicas están en la vanguardia de la resolución de una serie de retos a los que se enfrenta nuestro mundo. Desde la química fundamental hasta las innovaciones de vanguardia, el trabajo de los científicos químicos desempeña un papel importante en la construcción de nuestro futuro».