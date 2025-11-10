Grupo Abades enciende la Navidad en Granada con una gran zambomba y su gastronomía local

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la búsqueda de lugares para las tradicionales reuniones de amigos, familia o compañeros de trabajo se intensifica. El Grupo Abades se presenta como una garantía de éxito para estas celebraciones navideñas en Granada, ofreciendo una variada gama de espacios con un sello de excelencia y una cuidada oferta culinaria.

Propuestas para todos los gustos

Uno de los enclaves destacados es el restaurante Las Citas, definido por Belén Garaz, del Grupo Abades, como "un sitio muy emblemático de Granada". Este espacio ofrece una gastronomía tradicional basada en el producto granadino. Su relevancia es tal que este mismo lunes acogerá la grabación en directo del programa 'Andalucía Directo'.

Es un sitio muy emblemático de Granada"

La oferta del grupo es extensa y se adapta a cualquier preferencia. Además de Las Citas, la lista incluye restaurantes como María de la O, San Antón, el Abades Nevada Palace, El Campanario y La Marquesa. A estos espacios se suma la versatilidad del servicio de catering, que permite llevar la calidad de Abades a cualquier lugar que el cliente elija para celebrar la Navidad.

La gran zambomba como pistoletazo de salida

Como gran novedad para arrancar la temporada, Grupo Abades ha organizado una zambomba en La Huerta del Sello el próximo sábado 29 de noviembre. El evento contará con música en directo de "zambomba pura" y una propuesta culinaria diseñada para la ocasión, que se extenderá con un tardeo para aprovechar la jornada.

La fiesta está asegurada"

Esta "pre fiesta navideña", como la denomina Garaz, se ha adelantado para no coincidir con el Puente de la Inmaculada y las tradicionales comidas de empresa. Además, la fecha enlaza con el inicio de las zambombas en Jerez. Desde la organización animan a hacer las reservas con antelación, ya que "la fiesta está asegurada".