Castellón trabaja por una 'Vuelta al cole' sin mosquitos

La concejalía de Salud Pública intensifica estos días las actuaciones de control y prevención contra los mosquitos en los entornos de colegios, institutos y centros de salud con motivo del inicio del curso escolar.

El concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, ha indicado que “el objetivo es reforzar la protección en los espacios de mayor tránsito y garantizar la tranquilidad de las familias, asegurando que los más pequeños puedan volver a las aulas sin riesgos añadidos por la presencia de estos insectos”.

El concejal de Salud Pública también ha subrayado que “con la vuelta al cole queremos que nuestros niños estén seguros en su entorno educativo. Por eso reforzamos los tratamientos en colegios, institutos y centros de salud, para que las familias puedan estar tranquilas y los pequeños disfrutar de su día a día sin molestias ni riesgos asociados a los mosquitos”.

Tratamientos larvicidas

Los trabajos de campo se centran principalmente en la aplicación de tratamientos larvicidas, diseñados para impedir la eclosión de mosquitos adultos. Estos productos se aplican con precisión y adaptados a las características de cada zona, lo que maximiza su eficacia.

Cuando las condiciones lo requieren, las intervenciones se completan con tratamientos adulticidas aplicados con insecticidas homologados, eficaces y seguros tanto para la ciudadanía como para el entorno natural.

Ferrer ha destacado que esta combinación de medidas preventivas y correctivas “permite minimizar la presencia de mosquitos y reducir su impacto sobre la vida diaria en Castellón”. Y ha subrayado la importancia de la constancia: “No paramos de trabajar los 365 días del año en la lucha contra los mosquitos. Gracias a la planificación, la prevención y la coordinación, Castellón puede disfrutar de sus espacios urbanos y naturales con las mejores garantías y, ahora, los niños pueden volver al cole con total seguridad”.

Marjalería, Grao y barrios periféricos

Durante el mes de agosto, los equipos técnicos han centrado sus esfuerzos en la Marjalería, el Grao, los barrios periféricos y en los imbornales distribuidos por toda la ciudad, áreas consideradas especialmente sensibles en la lucha contra este insecto. Ferrer ha indicado que “los puntos de actuación se determinan en función de la mayor concentración de personas, priorizando el distrito marítimo durante la época estival”.

Cabe recordar que para este año el presupuesto destinado por el Ayuntamiento a la lucha contra el mosquito ha ascendido a 80.010 euros, con un incremento del 26 %.