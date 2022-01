El Castellón quiere romper su mala racha ante el Sanluqueño

El Castellón visita al Atlético Sanluqueño con la intención de sumar un resultado que le mantenga en la zona alta y le permita dejar atrás los cuatro partidos seguidos que suma sin ganar en liga.

Los castellonenses quieren sumar una victoria a domicilio que le daría la posibilidad de situarse entre los cinco primeros clasificados y, por tanto, en puestos de promoción de ascenso, pese a contar con un partido pendiente, aplazado por un brote de Covid-19 en el Alcoyano. Además, abriría hueco con un rival directo como es el conjunto andaluz que es 10º, tres puestos por detrás y con una distancia de tres puntos.

La principal novedad en el once será el regreso de Kevin Sibille, titular indiscutible en el esquema de juego de Sergi Escobar y que se perdió el encuentro ante el Linares por sanción. El futbolista argentino cedido por el Valencia acompañará a Yac Diori en el centro de la defensa, lo que devolverá al banquillo a Alejandro Marcos.

Una jornada más, el Castellón no podrá contar con su fichaje estrella del pasado verano. Pablo Hernández no está a disposición del técnico por lesión, con lo que no podrá jugar el que debería ser el futbolista más determinante del equipo.

Con esta baja, Abdoul Koné por banda izquierda y Bilal Kandoussi por la derecha, volverán a liderar el juego ofensivo del equipo con la vista puesta en la punta ofensiva que encabezará Mario Barco.

Escobar también puede recuperar a José Mas, con lo que el lateral podría regresar a la parcela diestra en detrimento de Javi Moyano.





Posible alineación:

Álvaro Campos; José Mas, Salva Ruiz, Sibille, Yac Diori; Carles Salvador, Dani Torres; Bilal, Koné, César Díaz y Mario Barco.

Árbitro: Alexandre Alemán Pérez, perteneciente al comité de Las Palmas.

Partido correspondiente a la 20ª jornada en el grupo II de Primera RFEF en el estadio de El Palmar de Sanlúcar de Barrameda.