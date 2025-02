Castellón se moviliza frente al cáncer y alcanza récord de participación en su marcha solidaria

La Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón reúne hoy en Castellón a 6.500 personas en su IX Marcha Contra el Cáncer batiendo todos sus récords. Una marea verde de castellonenses que con salida en el andén central del parque Ribalta han recorrido el centro de la capital hasta llegar a la Basílica de la patrona.

Para asegurar el correcto funcionamiento de la misma, además de Policía Local y otros servicios, se han sumado más de 100 voluntarios que han estado presentes durante todo el recorrido. Como siempre la marcha ha transcurrido en un ambiente familiar y cargado de emoción con el recuerdo siempre vivo de los pacientes.

Minutos antes de comenzar la marcha la gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Salomé Esteller, ha anunciado que a falta de contabilizar lo recaudado en ayudas por parte de las 67 empresas colaboradoras solo en camisetas la marcha ha logrado 65.000 euros que, como siempre, destinará a mantener la gratuidad de sus servicios y en apoyo a la investigación.

Las cifras que van en aumento dan una visión sobre la importancia de esta cita que ya es un imprescindible en el calendario social de la ciudad. Y por eso cada año se suman más empresas. Este año las 67 empresas son: À Punt, Ádecco, Agora Lledó International School, Ajuntament de Castelló, And Magazine, Andacar 2000, Asociación Cultural China, Avramar, Aznar Innova, Bodycel, British School of Vila-real, Cadena 100, Castellón al Día El Mundo, Castellón Diario, Castellón Información, Castellón Plaza, Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana- Delegación de Castellón, Colegio San Cristobal, Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, COPE Castellón, Cruz Roja, Decathlon Castellón, Diputació de Castelló, El Corte Inglés, Periódico Mediterráneo, Estepark, Estudiogama, Finas Horneadas, Fisioactive, Fundació Albinegra, Fundación José Soriano Ramos, Generalitat Valenciana, Gremi de Forners de Castelló de la Plana, Grup Castàlia, Grupo Scout Quo Vadis, Hospital General Universitari de Castelló, Hospital Universitario de La Plana, Hospital Vithas, Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castelló, Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana, Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia-Delegación de Castellón, Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Castellón, International English School of Castellón, Izumi sushi restaurante asiático, Macer, Medi TV Mediterráneo, Onda Cero Castellón, Orenes Gran Casino, Panadería Pastelería Blanch, Penyagolosa Trails, Quimialmel, Ravatukem, Real Club Náutico Castellón, Runner’s Home, Ruralnostra, Radio Castellón Cadena Ser, Sonrisa Clic, Suma Fitness Club, Televisió de Castelló, UBE, Umivale Activa, Unión de Mutuas, Universitat per a Majors UJI, Vavi Comunicación, Vibrantz Technologies, Villareal CF y Vive Castellón.

Aunque aún resuenan los ecos de esta marcha el equipo se pone ya en marcha para preparar la que será su décima cita contra el cáncer y que promete ser todavía más especial.