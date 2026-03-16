Castellón grita el ‘Magdalena Vítol’ y pone en marcha la cuenta atrás para las fiestas de 2027

Las noticias con las que empieza el lunes en Castellón: Magdalena Vítol; 348 días para las Fiestas de la Magdalena de 2027; las Fallas ya están en las calles de Burriana, Benicarló y Vall d´Uixó; Castellón entre los 80 principales hubs tecnológicos de Europa; Almassora enfadada con el Gobierno tras quedarse sin ayudas por el temporal marítimo; deportes...

La cuenta atrás para la Magdalena del 2027 ha comenzado. Tal como se ha contado en el programa Herrera en COPE, Castellón ha puesto fin a sus fiestas grandes con el tradicional grito de ‘Magdalena Vítol’ desde el balcón del Ayuntamiento. El acto ha estado protagonizado por las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, ante una plaza Mayor abarrotada.

Durante el acto, el Fadrí, la Concatedral de Santa María, la fachada del Ayuntamiento y la del Mercado Central han proyectado las señas de identidad de la capital. Se ha realizado un recorrido por la historia de las fiestas y su origen, con un papel protagonista para los ‘pregoners’, Manuel Torada y Nicolás Cabello.

Una semana de devoción

Este evento pone el broche a un fin de semana festivo en el que la música de bandas internacionales de Japón, Estados Unidos o Hungría, entre otras, ha inundado las calles de la ciudad. Además, la Pirotecnia del Alto Palancia, lanzada el jueves con 340 kilos de pólvora, ha ganado el Masclet d’Argent de la Colla A Mitges, aunque no se trata del premio oficial del concurso.

Uno de los actos más destacados del fin de semana ha sido, un año más, la ofrenda de flores a la Mare de Déu del Lledó, patrona de la ciudad. El prior de la basílica, Joaquín Guillamón, ha destacado la enorme participación y el sentimiento de los castellonenses. "La gente se vuelca en la ofrenda de flores, muchísima gente", ha señalado Guillamón, describiendo la devoción y el amor a la patrona.

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Las reinas, Clara Sanz y Ana Colón, entonaron el Magdalena Vítol a las fiestas de 2026

Hay que rezar algo, hay que llorar y hay que emocionarse" Joaquín Guillamón Prior de Lledó

Mirando a 2027

Con el final de las fiestas, la ciudad recupera su imagen habitual y las ‘Gaiatas’ ya se encuentran en el almacén municipal. Desde allí se empezará a trabajar para la próxima edición, que será temprana. La Magdalena 2027 dará comienzo el 27 de febrero de 2027, y para ella ya restan 348 días.