Castellón celebra la llegada de la nieve: "No caía en condiciones desde hace tres años"

La nieve que ha visitado la provincia de Castellón durante el jueves y el viernes no ha sido un episodio extraordinario pero si de una gran importancia porque hacía 3 años que los municipios no veían sus calles y montañas cubiertas de blanco. Localidades como Castellfort, Morella, Vilafranca, Fredes, Ares, Portell de Morella, Vistabella y por supuesto Penyagolosa, se han quedado blancas.

Celebra estas precipitaciones una de las localidades que peor lo han pasado en los últimos quince meses por no tener agua, como es Ares del Maestrat. El alcalde, José Luis Marqués, señala que "una nevada como esta, que no es nada del otro mundo pero se ha quedado todo de blanco, hacía tres años que no caía. Tuvimos 3 o 4 dedos de nieve que en las montañas hace muy bien".

Adiós a la sequía

Las lluvias del otoño y esta nevada dan por enterrada la sequía que ya pasa a ser cosa del pasado. Los acuíferos ya se llenan, también los pozos y esta nieve servirá para recargar más los embalses de la provincia de Castellón.

Todo hace indicar que este 2025 será tranquilo en lo que a abastecimiento de agua se refiere después de tener que recurrir en 2024 a cientos de camiones cisterna para poder abastecer a las viviendas hasta doce municipios, como el de Ares: "Después de lo mal que lo pasamos el verano pasado y de las últimas lluvias que aquí en el pueblo cayeron muy bien y nos llenaron las balsas de uso ganadero, volvió a brillar el manantial y se recuperó todo, estábamos a la espera de que cayera una nevadita en condiciones".

La nieve se convertirá en agua en los próximos días llegando a los ríos y a los acuíferos, así como a embalses. "Esta nieve que se queda en la montaña, es reserva para acuíferos, fuentes y balsas".

Pensar en el futuro

Pero eso sí, no se debe bajar la guardia y ahora que hay agua las administraciones tienen que ponerse manos a la obra para mitigar el impacto de futuras sequías, porque volveremos a tener episodios de falta de lluvias.

En COPE el alcalde de Ares reclama la construcción de infraestructuras que minimicen los efectos de las sequías y que se construya en su localidad un pozo, aunque hay un mínimo de doce municipios de la provincia que necesitan trabajar en la prevención.

"Yo creo que este 2025 lo pasaremos bien, pero no nos olvidemos de la sequía porque estos es puntual. Hacía tres o cuatro años que arrastrábamos una sequía en la que cada año iba a peor y ahora parece que hemos vuelto un poco a la normalidad".

Por ello, pide a la Generalitat Valenciana y a la Diputación Provincial de Castellón trabajar en la necesidad que tiene Ares de "construir un pozo, porque Ares se suministra de un manantial, no tenemos pozo".

La preciosa localidad de Ares del Maestre se levanta sobre una privilegiada muela montañosa, cuenta con cerca de 200 habitantes en invierno y se sitúa a cerca de 1.200 metros sobre el nivel del mar.