El campo de Castellón espera la lluvia para evitar más restricciones de agua

Tanto este martes como el miércoles se pueden producir lluvias, aunque no se espera que sean importantes. Ya no son solo los agricultores o los ganaderos los que miran al cielo esperando que aumenten las nubes y lleguen precipitaciones. Si estas no se produjeran antes de la llegada del verano las restricciones se pueden generalizar. Ya afectan a la agricultura con una reducción del caudal para el riego que llega al 60% en las zonas dependientes del Sénia, aunque en los puntos costeros del Baix Maestrat, los pozos de riego están salvando las cosechas.

Si no llueve pronto se irá reduciendo más el caudal de estos y ello provocará problemas para regar cítricos u hortalizas tan importantes como la alcachofa, producto con Denominación de Origen Protegida y que en cosa de dos meses ya va a tener que ser empezada a cultivarse. Por ello, el director general de la Cooperativa Agrícola de Benicarló, Benihort, Guillermo Edo, reconoce que "tenemos agua suficiente pero se nota en los pozos de riego vemos que el caudal está bajando. Esto es preocupante porque no estamos aún en campaña de máximo regadío. En julio y agosto nos podemos ver afectados porque si baja el nivel de agua puede haber problemas de bombas que se puedan quemar y que no se pueda regar".

Por ahora hay una tranquilidad relativa porque se ve que se aproxima el verano y las consecuencias pueden llegar de cara a la época en la que ya esté en producción la alcachofa, reina del campo del Baix Maestrat y que se podría ver alterada si no llueve pronto.

Se teme que los pozos con los que se riega ahora mismo puedan no ser suficiente. "Estamos un poco tranquilos pero preocupados porque pasan los días y no llueve; cierta tranquilidad pero si no llueve este verano tendremos problemas con restricciones de agua".

Ayudas

Y los agricultores y ganaderos reclaman ayuda sal Gobierno valenciano para hacer frente a la extrema sequía que padecemos y que afecta a municipios con escasos recursos, en los que la despoblación amenaza a los pueblos y que ven como a las dificultades del día a día se les suma la falta de lluvias.

El secretario general de La Unió Llauradora es Carles Peris y explica que "estamos trasladando a los ayuntamientos para que el Consell de la Generalitat establezca ayudas excepcionales para las explotaciones agrícolas de secano y para la ganadería".

La Plana

Y aunque en la Plana también se inician las restricciones con una reducción de caudal del 10%, las previsiones apuntan a que si no llueve esta medida se incremente, aunque lanza un mensaje de tranquilidad en COPE el alcalde de Vila-real, José Benlloch. La población tiene agua, reconoce que habrá restricciones pero anuncia solidaridad con otras localidades al poder contar con más de setenta pozos de agua para poder regar los campos de naranjos.

"Pozos que están en buenas condiciones la mayoría; tenemos el río también que riega los huertos" y reconoce que "habrá que poner restricciones, pero grandes problemas no vamos a tener en la ciudad para hacer frente a las necesidades".